Intrasense : Certification CE de DUOnco™ Pancreas : une innovation clé pour la détection précoce du cancer du pancréas par IA
information fournie par Boursorama CP 13/08/2025 à 18:00

Montpellier, France, le 13 août 2025, 18h00. Intrasense (ISIN : FR0011179886 – Mnémo : ALINS), expert français en solutions d’imagerie médicale enrichies d’IA facilitant le diagnostic, la prise de décision et le suivi thérapeutique, annonce la certification CE de DUOnco™ Pancreas, marquant une nouvelle étape dans sa stratégie d’innovation axée sur le suivi oncologique.

« Avec DUOnco™ Pancreas, nous apportons aux radiologues une solution conçue pour faciliter l’identification de lésions pancréatiques à un stade précoce. Cette innovation reflète notre engagement à développer des outils d’IA utiles au quotidien clinique et à la prise en charge des patients. Ce nouveau marquage CE consolide notre avance technologique et marque une étape supplémentaire vers notre déploiement en France comme à l’international » déclare Alexandre Salvador, Directeur Général d’Intrasense.

