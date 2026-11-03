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Intesa Sanpaolo se hisse dans le vert, les perspectives rassurent
information fournie par AOF 03/11/2026 à 16:55

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(Zonebourse.com) - Après un passage dans le rouge en milieu de journée, Intesa Sanpaolo se hisse en terrain positif, avec un gain de 1,2% à plus de 6 EUR à Milan cet après-midi, les investisseurs privilégiant finalement une lecture favorable des résultats trimestriels dévoilés en cours de séance, notamment au regard des perspectives du groupe.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Intesa Sanpaolo fait état d'un bénéfice net en croissance de 8,1%, à 8 199 MEUR, dépassant de 4% le consensus, aidé par un coût du risque plus faible que prévu et par une amélioration de son ratio coûts/revenus, à 36,7%, contre 39,1% sur la même période en 2025.

Le groupe fait état à la fois d'une réduction de ses coûts opérationnels de 1,3%, du fait notamment d'une baisse de ses frais de personnel, et d'une augmentation de 5% de ses revenus opérationnels, dont une progression de 2,3% de ses revenus nets d'intérêts.

"Les revenus nets d'intérêts trimestriels se sont révélés conformes aux attentes, tandis que les commissions et les coûts ont réservé de bonnes surprises", précise Jefferies, qui salue ainsi de solides résultats au titre du 3e trimestre.

Intesa Sanpaolo revendique également une solide position en fonds propres, "bien au-dessus des exigences réglementaires", avec un ratio de solvabilité CET1 de 13,1%, après déduction des montants destinés aux distributions au titre des neuf premiers mois de 2026.

Le conseil d'administration a d'ailleurs décidé, lors de sa réunion de ce jour, de distribuer un acompte sur dividende de 0,22 EUR par action, avant impôts, au titre de l'exercice 2026, représentant un montant total de 3 813 MEUR.

Des perspectives rassurantes

L'établissement financier table désormais sur un bénéfice net "bien supérieur à 10 MdsEUR" pour l'ensemble de 2026, et non plus seulement "supérieur à 10 MdsEUR", les analystes tablant plus précisément sur 10,3 MdsEUR en moyenne, selon Jefferies.

Ce dernier précise que le groupe anticipe une croissance de ses revenus, avec des revenus nets d'intérêts nettement supérieurs à 15 MdsEUR, une stabilité de ses coûts et une "réduction significative des provisions", alors qu'il tablait auparavant sur un coût du risque compris dans le bas d'une fourchette de 25 à 30 points de base.

"Le principal point positif réside dans les premières indications fournies pour 2027. La banque anticipe en effet une nouvelle hausse significative de ses revenus nets d'intérêts, ce qui conforte notre analyse et nos prévisions, supérieures au consensus", souligne toutefois le courtier américain.

"Avec un RoTE parmi les plus élevées du secteur (environ 25% attendus en 2028), un rendement des distributions d'environ 10%, un potentiel d'opérations de fusions-acquisitions et de solides marges de sécurité financières, nous jugeons toujours la valorisation attractive", ajoute Jefferies, qui reste à "achat" et vise les 8 EUR sur le titre.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 03/11/2026 à 16:55:00.

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