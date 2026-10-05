Intesa Sanpaolo relève son offre sur MPS et obtient le soutien de Delfin

Le groupe bancaire italien renforce son offensive sur Monte dei Paschi di Siena (MPS) à quelques semaines d'une assemblée générale décisive. Après avoir amélioré les conditions financières de son offre, Intesa Sanpaolo a obtenu l'engagement de Delfin, qui détient 17,6% du capital de MPS.

Intesa Sanpaolo relève son offre publique d'achat et d'échange (OPAS) lancée en juin sur la totalité des actions de MPS. Initialement, le groupe proposait pour chaque action MPS 1,6 action Intesa Sanpaolo nouvellement émise et 1 euro en numéraire. Il relève désormais la composante en espèces de 0,25 euro, à 1,25 euro par action MPS, tandis que le rapport d'échange reste fixé à 1,6 action Intesa Sanpaolo.

Sur la base du cours d'Intesa Sanpaolo au 5 juin, la nouvelle proposition valorise chaque action MPS à 10,341 euros, soit une prime de 15,3%. En cas d'apport de l'intégralité des titres visés, l'opération représenterait 31,4 MdsEUR, dont 27,6 MdsEUR en actions et 3,8 MdsEUR en numéraire.

La banque précise également que le rapport d'échange sera relevé si elle détache un acompte sur dividende au titre de 2026 avant le règlement de l'offre, afin d'en neutraliser intégralement l'effet pour les actionnaires de MPS. Son conseil d'administration doit se prononcer le 30 octobre sur cet éventuel acompte.

Intesa Sanpaolo trace une ligne rouge

En revanche, Intesa Sanpaolo pose une condition claire à la poursuite de son offre. Si les actionnaires de MPS approuvent, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 octobre, l'une ou les 2 offres sur Banco BPM et Banca Generali et les augmentations de capital correspondantes, ou la réduction volontaire du capital proposée par MPS, Intesa considérera que les conditions de son offre ne sont plus remplies. Elle ne les lèvera pas et son offre sur MPS deviendra alors définitivement sans effet.

Intesa critique notamment la complexité du projet de MPS, qui prévoit 2 offres publiques d'échange simultanées sur Banco BPM et Banca Generali, alors que MPS est parallèlement engagé dans son projet d'intégration avec Mediobanca. Selon Intesa, l'ensemble conduirait à intégrer simultanément 4 entités : MPS, Mediobanca, Banco BPM et Banca Generali. Elle estime également que les offres sur Banco BPM et Banca Generali présentent une décote sur la base des cours "non perturbés" précédant l'annonce de sa propre offre.

Le lendemain de cette annonce, Delfin s'est engagé à apporter à l'offre la totalité de ses 534 676 825 actions MPS, soit 17,6% du capital. La holding luxembourgeoise s'est également engagée à participer aux assemblées ordinaire et extraordinaire de MPS et à voter "d'une manière cohérente avec les conditions de l'offre telles qu'elles seront à cette date".

Ce matin, le titre Intesa Sanpaolo progresse de 1% à Milan, autour des 6,40 euros, tandis que celui de MPS progresse aussi de 1%, autour des 11,4 euros.