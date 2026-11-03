Intesa Sanpaolo en léger repli malgré un relèvement d'objectif annuel

Intesa Sanpaolo cède 0,6% à 5,92 EUR à Milan, malgré l'annonce par l'établissement financier qu'il table désormais sur un bénéfice net "bien supérieur à 10 MdsEUR" pour l'ensemble de 2026, à l'occasion de la publication de ses résultats à fin septembre.

Sur les neuf premiers mois de l'année, Intesa Sanpaolo fait état d'un bénéfice net en croissance de 8,1%, à 8 199 MEUR, aidé par une amélioration de son ratio coûts/revenus, à 36,7%, contre 39,1% sur la même période en 2025.

Le groupe fait état à la fois d'une réduction de ses coûts opérationnels de 1,3%, du fait notamment d'une baisse de ses frais de personnel, et d'une augmentation de 5% de ses revenus opérationnels, dont une progression de 2,3% de ses revenus nets d'intérêts.

Intesa Sanpaolo revendique également une solide position en fonds propres, "bien au-dessus des exigences réglementaires", avec un ratio de solvabilité CET1 de 13,1%, après déduction des montants destinés aux distributions au titre des neuf premiers mois de 2026.

Le conseil d'administration a d'ailleurs décidé, lors de sa réunion de ce jour, de distribuer un acompte sur dividende de 0,22 EUR par action, avant impôts, au titre de l'exercice 2026, représentant un montant total de 3 813 MEUR.