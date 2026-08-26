Intervention du Trésor américain et Jackson Hole : ce que les investisseurs doivent surveiller

bourse dollar us (Crédits: Adobe Stock)

La hausse des rendements des bons du Trésor américain à long terme est devenue une préoccupation majeure pour les investisseurs, dans un contexte marqué par les craintes inflationnistes, l'aggravation des déficits budgétaires et la persistance des incertitudes autour de la politique commerciale. La décision prise la semaine dernière par le Trésor américain d'augmenter ses achats d'obligations à long terme a ravivé le débat sur la viabilité de ces rendements élevés et leurs implications pour la politique monétaire. L'attention se tourne désormais vers le symposium économique de Jackson Hole de cette semaine, où les investisseurs chercheront des indices sur l'évaluation par la Réserve fédérale des perspectives économiques et des risques liés aux taux d'intérêt.

Jenny Zeng, CIO Fixed Income chez Allianz GI, s'exprime sur les marchés obligataires et leurs implications pour les investissements

«Les récentes évolutions du marché renforcent notre opinion selon laquelle les investisseurs doivent rester préparés à un environnement de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps. Les risques d'inflation restent élevés et les primes de terme se reconstituent progressivement, contribuant à la hausse des rendements des obligations souveraines sur l'ensemble des marchés développés.

La décision du Trésor américain d'augmenter ses rachats d'obligations à long terme suggère que les décideurs politiques suivent de près la hausse des rendements à long terme. Bien que l'efficacité de telles mesures reste incertaine, cette initiative témoigne d'une réticence manifeste à voir les conditions de financement se resserrer davantage.

Il convient de noter que les obligations des marchés émergents sont restées relativement résistantes malgré la hausse des rendements sur les marchés développés, ce qui reflète une plus grande crédibilité des politiques menées dans de nombreux pays. Dans ce contexte, nous continuons à privilégier les opportunités tactiques et de valeur relative sur les marchés des taux, ainsi que les stratégies mondiales diversifiées sur les obligations et les actifs à spread de haute qualité offrant un carry attractif.

À l'approche de Jackson Hole, les marchés pourraient attendre davantage de ce symposium que ce qu'il est susceptible d'offrir. À moins d'un changement significatif dans le cadre général de la politique monétaire de la Réserve fédérale, la réaction des marchés pourrait finalement s'avérer plus modérée que ne le prévoient de nombreux investisseurs.»

Christian Schulz, Chief Economist, s'exprime sur l'économie américaine, la Réserve fédérale et Jackson Hole

«L'économie américaine reste résiliente, soutenue par une forte activité d'investissement et des dépenses de consommation soutenues. Dans le même temps, la persistance de l'inflation, l'aggravation des déficits budgétaires et les besoins de refinancement importants continuent d'exercer une pression à la hausse sur les rendements à long terme.

Les récentes annonces du Trésor concernant le rachat d'obligations à plus longue échéance ont été largement interprétées comme le signe que la hausse des coûts d'emprunt devient un sujet politiquement sensible. Cependant, les efforts visant à maintenir artificiellement les rendements à un niveau bas pourraient, à terme, saper la confiance des investisseurs, affaiblir le dollar et remettre encore davantage en cause la crédibilité de la Réserve fédérale.

Cela attire l'attention sur le président Kevin Warsh et la Réserve fédérale. Si les récentes données sur l'inflation et le marché du travail peuvent permettre de faire preuve de patience à court terme, le contexte économique global exige une vigilance constante.

Jackson Hole revêt une importance particulière, même si ce n'est peut-être pas pour les raisons auxquelles s'attendent de nombreux investisseurs. M. Warsh a laissé entendre qu'il préférait éviter toute orientation prospective explicite, ce qui rend peu probable l'émission d'un signal clair en matière de politique monétaire. Néanmoins, les investisseurs seront à l'affût du moindre indice sur la manière dont la Fed entend trouver un équilibre entre les risques d'inflation, la résilience économique et les questions relatives à son indépendance.»