Intertek a accompagné Sunrise dans l'obtention de 21 certifications de développement durable
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 15:24
Cette démarche répond à la montée des exigences des clients, investisseurs et régulateurs en matière de normes internationales de durabilité.
La certification renforce le positionnement de Sunrise auprès des voyagistes et plateformes de réservation, où ces critères influencent désormais fortement les choix.
En amont, Intertek Cristal a déployé un programme structuré combinant formations, analyses des écarts et recommandations opérationnelles.
Ce dispositif a permis aux équipes des 21 hôtels d'aligner leurs pratiques sur des objectifs communs et d'intégrer la durabilité dans leurs opérations.
La certification a été délivrée par RoyalCert International Registrars, organisme indépendant accrédité GSTC.
Elle atteste du respect des standards autour de quatre piliers : gestion durable, impacts socio-économiques, culturels et environnementaux.
Cette collaboration illustre l'importance d'une approche structurée et d'un accompagnement expert pour atteindre des standards reconnus à grande échelle.
Matt Barrett, directeur général d'Intertek Cristal, a déclaré : " L'hôtellerie durable exige un engagement de la direction, qui se traduit dans les opérations quotidiennes. Sunrise Resorts & Cruises l'a démontré avec brio, et nous l'avons accompagné tout au long de ce processus, de la formation à la certification, en intégrant le développement durable dans des pratiques opérationnelles cohérentes au sein de leurs hôtels. "
Le Dr Said El-Atik, PDG de Sunrise Resorts & Cruises, a ajouté : " Le développement durable est essentiel non seulement à notre fonctionnement, mais aussi à la pérennité du secteur touristique en Égypte et au-delà. L'obtention de la certification pour 21 hôtels témoigne de l'engagement de nos équipes à réduire notre empreinte environnementale, à soutenir les communautés locales et à offrir des expériences enrichissantes aux voyageurs."
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