INTERRUPTEUR DURABLE-Payer le prix des carburants et des tarifs élevés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sharon Kimathi

23 avril -

Bonjour! La lettre d'information d'aujourd'hui se concentre sur l'impact de questions telles que la guerre israélo-américaine contre l'Iran et les droits de douane américains qui, selon les entreprises, entraîneront une hausse des coûts, perturberont les chaînes d'approvisionnement et nuiront à la confiance des consommateurs.

La perturbation de la chaîne d'approvisionnement et l'impact financier sur les entreprises et les consommateurs relèvent directement de l'aspect gouvernance des politiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Cela peut sembler être de la plomberie d'entreprise aride, mais cela a des implications dans le monde réel.

La crise iranienne a eu des répercussions sur divers aspects de la vie quotidienne des habitants du monde entier, notamment des pénuries de médicaments et d'engrais pour les agriculteurs en raison de retards dans les livraisons. N'hésitez pas à envoyer un courriel à si vous avez également été touché par des retards dans l'expédition de diverses marchandises et si vous avez trouvé d'autres moyens de les recevoir.

Avant d'aborder les principales conséquences de la flambée des prix des carburants, voici quelques informations sur les technologies et les droits de l'homme qui retiennent mon attention:

* L'Australie demande à Roblox et Minecraft de détailler leurs mesures de sécurité pour les enfants

* Un tribunal britannique rejette la contestation de l'utilisation par la police londonienne de la reconnaissance faciale en direct

* Les travailleurs de Samsung protestent contre l'énorme écart de rémunération avec SK Hynix et menacent d'une longue grève

* Exclusif: Meta va commencer à enregistrer les mouvements de souris et les frappes de clavier de ses employés pour obtenir des données d'entraînement à l'IA

Les entreprises les plus touchées

Les prix du pétrole ont bondi mercredi après la saisie par l'Iran de porte-conteneurs dans le détroit. Selon une étude de Reuters portant sur les déclarations des entreprises depuis le début de la guerre, 21 entreprises ont retiré ou réduit leurs prévisions financières, 32 ont annoncé des hausses de prix et 31 ont mis en garde contre les conséquences financières du conflit. Le fabricant de savon Dettol, Reckitt, a mis en garde contre une baisse des marges au premier semestre, invoquant les prix élevés du pétrole, ce qui a fait chuter ses actions à leur plus bas niveau d'octobre 2024. Le groupe alimentaire français Danone a souligné la façon dont les pressions se répercutent sur les chaînes d'approvisionnement, citant les perturbations liées à la guerre dans les expéditions de lait maternisé, ainsi qu'un rappel de lait maternisé en Europe. En Chine, une mise en garde contre la hausse des prix des préservatifs par le premier fabricant mondial est devenue virale, le hashtag "condom prices rising" ayant recueilli plus de 60 millions de vues jeudi sur les médias sociaux chinois et alimenté les discussions sur la constitution de stocks à la suite des commentaires du patron du fabricant de préservatifs Karex Bhd, Goh Miah Kiat, qui a déclaré que la société malaisienne prévoyait d'augmenter les prix de 20 à 30 %, voire plus, si les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la guerre en Iran s'éternisaient. Le conflit au Moyen-Orient a provoqué une pénurie de Coca Light en Inde , où il n'est vendu que dans des canettes en aluminium qui se sont raréfiées en raison du retard des livraisons en provenance du Golfe. Le fabricant d'ascenseurs Otis Worldwide a déclaré que ses ventes de nouveaux équipements ont été affectées par les retards de livraison et les tarifs douaniers liés à la guerre. Le directeur général de TE Connectivity, Terrence Curtin, a déclaré à Reuters que, si la guerre se prolonge, il devra répercuter sur ses clients la hausse du fret et des prix des produits à base de pétrole tels que la résine. Les voyagistes ont été durement touchés par la hausse des prix du kérosène, qui a contraint les compagnies aériennes et les voyagistes à augmenter leurs tarifs, à ajouter des surtaxes sur le carburant ou à immobiliser des avions, tandis que les tensions géopolitiques ont entamé la confiance des consommateurs. "Plus cette guerre durera, plus nous verrons ces entreprises qui ont moins de pouvoir sur les prix réduire leurs prévisions", a déclaré Brian Madden, directeur des investissements chez First Avenue Investment Counsel. "Et plus nous verrons les entreprises qui ont un pouvoir de fixation des prix répercuter l'augmentation des prix sur les consommateurs et les entreprises, ce qui se traduira par une inflation potentiellement plus élevée

Partir sans payer à la pompe

Le caractère abordable de l'énergie est un problème majeur en Europe . Dan Jorgensen, commissaire européen chargé de l'énergie, a déclaré que les dommages causés par la guerre en Iran aux infrastructures gazières du Moyen-Orient signifiaient que les prix resteraient plus élevés que prévu pendant "quelques années".

"Même dans le meilleur des cas, celui où la guerre prendrait fin très rapidement, il s'agit toujours d'un mauvais scénario", a-t-il déclaré à l'agence Reuters. "Nous devons vraiment nous débarrasser de notre dépendance au gaz le plus rapidement possible. Pour nous, cela signifie qu'il faut accélérer le développement des énergies propres L'association britannique des détaillants de produits pétroliers (PRA) a exprimé de nouvelles inquiétudes quant à la forte augmentation des vols de carburant au Royaume-Uni, alors que la hausse des prix à la pompe continue de peser sur les automobilistes et les détaillants. "L'augmentation des prix à la pompe s'est accompagnée d'une augmentation du nombre d'automobilistes qui partent sans payer ou qui prétendent ne pas avoir les moyens de payer", a déclaré Gordon Balmer, directeur exécutif de la PRA.

Points de discussion

* Tournée du pape en Afrique: Le pape Léon a profité de la dernière journée de sa tournée africaine dans quatre pays pour s'élever contre l'inégalité des richesses , exhortant les croyants à travailler pour combler le fossé entre les riches et les pauvres, alors qu'il traversait la Guinée équatoriale, riche en pétrole. Le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le plus ancien président en exercice du monde, a conclu un accord avec l'administration Trump pour accepter des déportés d'autres pays. Les militants espéraient que Leo attirerait l'attention sur les déportés envoyés par les États-Unis en Guinée équatoriale.

* Déportations américaines vers l'Afrique: L'administration américaine a conclu plusieurs accords d'expulsion vers des pays tiers avec des nations africaines afin de poursuivre la répression de Trump en matière d'immigration. Un avion transportant des expulsés de Colombie, du Pérou et de l'Équateur a atterri dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, la semaine dernière. Reuters s'est entretenu avec une Colombienne du groupe qui a déclaré qu'elle subissait des pressions pour retourner en Colombie malgré les dangers auxquels elle serait confrontée dans ce pays. Cliquez ici pour un article sur les pourparlers entre Washington et la République démocratique du Congo en vue de la réinstallation de 1 100 Afghans bloqués au Qatar dans l'attente d'un visa américain

* Succession à l'ONU: Quatre candidats sont en lice pour succéder à Antonio Guterres en tant que secrétaire général des Nations unies dès le début de l'année prochaine. Le vainqueur aura la lourde tâche de revitaliser une organisation en crise, dont la stature s'est considérablement affaiblie au cours des dernières années. Jusqu'à présent, il y a beaucoup moins de candidats qu'en 2016, lorsque Antonio Guterres avait été choisi parmi 13 prétendants, mais d'autres pourraient encore se joindre à la course dans les mois à venir.

* Affaire DEI de la faculté de droit américaine: Des centaines de professeurs de droit, de doyens, d'étudiants, d'avocats et d'associations d'avocats exhortent l'American Bar Association à ne pas supprimer l'exigence de diversité et d'inclusion qu'elle impose depuis longtemps aux écoles de droit lors d'un vote du conseil qui aura lieu le mois prochain. Cette règle a été critiquée dans le cadre de la vaste campagne menée par l'administration du président Donald Trump contre l'intégration des minorités ethniques.

* Crise de l'emploi imminente: La guerre au Moyen-Orient a dominé les discussions des responsables financiers mondiaux cette semaine à Washington, mais le président de la Banque mondiale Ajay Banga tire la sonnette d'alarme au sujet d'une crise plus importante et imminente: un énorme déficit d'emplois pour les 1,2 milliard de personnes qui atteindront l'âge de travailler dans les pays en développement au cours des 10 à 15 prochaines années, car ces économies ne créeront qu'environ 400 millions d'emplois, laissant un déficit de 800 millions d'emplois, a déclaré Ajay Banga à Reuters.

Pleins feux sur l'ESG

Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'aspect "social" en examinant comment la Chine encourage les villes à intégrer le développement de la jeunesse dans la planification urbaine, le logement, les soins de santé, l'éducation et les services publics, dans le cadre d'une initiative plus large visant à rendre la vie urbaine plus favorable aux jeunes, aux enfants et aux familles.

Le plan directeur, , publié conjointement par 15 ministères, vise à approfondir la construction de "villes orientées vers le développement des jeunes", avec des mesures couvrant l'emploi, le logement, les soins de santé, le soutien aux familles et les services urbains.

Ce plan intervient après que Pékin a déclaré en mars qu'elle construirait une "société favorable à l'accouchement" entre 2026 et 2030.

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