Interparfums vise le haut des objectifs 2026, mais reste prudent pour le T4

Un flacon d'Eau de Rochas du groupe Interparfums
par ELENA SMIRNOVA
Interparfums a annoncé mercredi viser le haut de sa fourchette de chiffre d'affaires pour 2026, "autour de 870 millions d'euros", tout en restant prudent face à un environnement international difficile.
Le groupe a enregistré une hausse de 4,8% de ses ventes à devises courantes au troisième trimestre, à 265,5 millions d'euros, portée notamment par les marques Coach et Montblanc et par le rebond de l’activité en Asie.
"Notre activité a retrouvé une dynamique plus favorable au cours de l’été et nous permet de viser désormais le haut de notre objectif annuel de chiffre d’affaires 2026, autour de 870 millions d'euros", a déclaré Philippe Benacin, président-directeur général, cité dans un communiqué.
Il a toutefois averti que le groupe restait prudent pour le quatrième trimestre en raison d'un "environnement international toujours compliqué", notamment au Moyen-Orient et en Europe de l'Est.
L'Europe de l'Est a vu son activité reculer de 31% au troisième trimestre, pesant principalement sur les parfums Lanvin et Lacoste, tandis que les ventes au Moyen-Orient ont chuté de 32% en raison des conflits persistants dans la région.
À l'inverse, l'Asie a retrouvé une solide dynamique, affichant une croissance de près de 32% au troisième trimestre, soutenue notamment par la Chine.
L'Amérique du Nord, premier marché du groupe, a progressé de 8% malgré un effet de change défavorable. L'Amérique du Sud (+14%) et l'Europe de l'Ouest (+7%) ont également enregistré une croissance.
Fin juillet le fabricant des parfums Jimmy Choo, Montblanc, Moncler et Karl Lagerfeld avait indiqué tabler sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 850 millions et 870 millions d'euros, soit un recul de 3% à taux de change constants par rapport à 2025.
Le groupe a précisé qu'il détaillerait ses perspectives pour 2027 le 19 novembre.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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