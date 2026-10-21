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Interparfums vise le haut des objectifs 2026, mais reste prudent pour le T4
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 09:06

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Un flacon d'Eau de Rochas du groupe Interparfums

Un flacon d'Eau de Rochas du groupe Interparfums

par ELENA SMIRNOVA

Interparfums a annoncé ‌mercredi viser le haut de sa fourchette de chiffre d'affaires pour 2026, "autour ​de 870 millions d'euros", tout en restant prudent face à un environnement international difficile.

Le groupe a enregistré une hausse de 4,8% de ses ventes ​à devises courantes au troisième trimestre, à 265,5 millions d'euros, portée notamment par les marques ​Coach et Montblanc et par le rebond ⁠de l’activité en Asie.

"Notre activité a retrouvé une dynamique plus favorable ‌au cours de l’été et nous permet de viser désormais le haut de notre objectif annuel de chiffre d’affaires ​2026, autour de 870 ‌millions d'euros", a déclaré Philippe Benacin, président-directeur général, cité ⁠dans un communiqué.

Il a toutefois averti que le groupe restait prudent pour le quatrième trimestre en raison d'un "environnement international toujours compliqué", notamment au Moyen-Orient ⁠et en Europe ‌de l'Est.

L'Europe de l'Est a vu son activité reculer de ⁠31% au troisième trimestre, pesant principalement sur les parfums Lanvin et ‌Lacoste, tandis que les ventes au Moyen-Orient ont chuté de ⁠32% en raison des conflits persistants dans la région.

À ⁠l'inverse, l'Asie a retrouvé ‌une solide dynamique, affichant une croissance de près de 32% au troisième ​trimestre, soutenue notamment par la Chine.

L'Amérique ‌du Nord, premier marché du groupe, a progressé de 8% malgré un effet de change ​défavorable. L'Amérique du Sud (+14%) et l'Europe de l'Ouest (+7%) ont également enregistré une croissance.

Fin juillet le fabricant des parfums Jimmy Choo, Montblanc, Moncler ⁠et Karl Lagerfeld avait indiqué tabler sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 850 millions et 870 millions d'euros, soit un recul de 3% à taux de change constants par rapport à 2025.

Le groupe a précisé qu'il détaillerait ses perspectives pour 2027 le 19 novembre.

(Rédigé par Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)

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