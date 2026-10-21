Interparfums retrouve de la croissance au 3e trimestre

Interparfums revendique un chiffre d'affaires de 265,5 MEUR au 3e trimestre 2026, en croissance de 4,8% ( 4,6% à devises constantes) par rapport à la même période de 2025, portant ainsi le chiffre d'affaires cumulé des neuf premiers mois de 2026 à près de 680 MEUR, en recul limité de 2,9% (-0,7% à devises constantes).

Le groupe de parfumerie de luxe explique retrouver ainsi une activité plus dynamique au 3e trimestre dans un environnement toujours perturbé, notamment au Moyen-Orient et en Europe de l'Est. Cette bonne performance est portée par la progression des marques majeures, notamment Coach ( 25%) et Montblanc ( 13%).

"Notre activité a retrouvé une dynamique plus favorable au cours de l'été et nous permet de viser désormais le haut de notre objectif annuel de chiffre d'affaires 2026, autour de 870 MEUR", affirme son PDG, Philippe Benacin, alors que le consensus anticipe 880 MEUR, selon Invest Securities.

"Nous restons néanmoins prudents sur le 4e trimestre compte tenu d'un environnement international toujours compliqué, à commencer par le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est", précise toutefois le dirigeant, pointant en outre la forte saisonnalité du marché américain, structurellement concentré sur les mois de novembre et décembre.

"L'accueil très favorable réservé par nos partenaires au plan de lancements présenté pour 2027 renforce notre confiance dans les perspectives de développement du groupe qui seront détaillées le 19 novembre prochain", indique-t-il par ailleurs. Selon Invest Securities, les analystes tablent en moyenne sur 945 MEUR de chiffre d'affaires l'an prochain.