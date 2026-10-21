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Interparfums renoue avec la croissance des ventes au 3e trimestre, porté notamment par la Chine
information fournie par Boursorama avec AFP 21/10/2026 à 09:25

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Le groupe Interparfums, l'un des leaders des parfums sous licence (Jimmy Choo, Montblanc, Lacoste...), a publié mercredi des ventes en hausse au troisième trimestre, porté notamment par les marques Montblanc et Coach ainsi que par un rebond sur le marché chinois.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE CORRIGAN )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE CORRIGAN )

De juillet à fin septembre, le chiffre d'affaires progresse de 4,8 %, à 265,5 millions d'euros, retrouvant la croissance après un premier semestre pénalisé par la guerre au Moyen-Orient et des effets devises défavorables sur le marché nord-américain, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Notre activité a retrouvé une dynamique plus favorable au cours de l'été et nous permet de viser désormais le haut de notre objectif annuel de chiffre d'affaires 2026, autour de 870 millions d'euros", s'est félicité le PDG d'Interparfums, Philippe Benacin, cité dans le communiqué.

L'an dernier, la société avait réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 2 % à près de 890 millions d'euros.

"Nous restons néanmoins prudents sur le 4e trimestre compte tenu d'un environnement international toujours compliqué, à commencer par le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est", a précisé le PDG.

Au troisième trimestre, la dynamique des ventes a été porteuse dans la plupart des régions. En Amérique du Nord, marché le plus important du groupe, les ventes ont grimpé de 8 % à 115,5 millions d'euros.

En Asie, après un début d'année difficile, elles ont bondi de 32 %, à 35,3 millions d'euros, portées par la dynamique du marché chinois. Le groupe note également la bonne performance des parfums Coach et Jimmy Choo.

Le chiffre d'affaires en Europe de l'Ouest (hors France) a progressé également sur la période, de 7 % à 49,5 millions d'euros, grâce notamment aux ventes réalisées en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne.

La France est à l'inverse en repli (-2 % à 15,1 millions d'euros) dans "un environnement de consommation toujours prudent", indique Interparfums.

Et le Moyen-Orient demeure "affecté par les conséquences des conflits persistants dans la région", ajoute le groupe, avec une chute drastique des ventes de 32 % à 8,7 millions d'euros.

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