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International Paper touche son plus bas niveau depuis près de trois ans après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'exercice
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** Le titre d'International Paper IP.N , spécialiste des solutions d'emballage, recule de 9,4 % à 30,46 dollars après que la société a manqué ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre et revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une demande inégale et de la volatilité des coûts

** Le titre atteint son plus bas niveau depuis juin 2023

** La société table désormais sur un bénéfice ajusté de 3,2 à 3,5 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 3,5 à 3,7 milliards de dollars, invoquant des pressions sur les coûts et la hausse des taux d'intérêt

** IP affiche un chiffre d'affaires de 5,97 milliards de dollars au premier trimestre, contre des estimations des analystes de 6,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Compte tenu des fluctuations de la séance, IP affiche une baisse de 23,2 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 4,2 % du S&P 500 .SPX sur la même période

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INTL PAPER
30,385 USD NYSE -10,71%
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