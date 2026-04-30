International Paper n'atteint pas ses objectifs de chiffre d'affaires et revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices face à la pression sur les coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours au paragraphe 2)

International Paper IP.N a manqué jeudi ses estimations de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, en raison d'une demande inégale pour les matériaux d'emballage et de pressions inflationnistes, alors que la société poursuit son projet de scission en deux sociétés indépendantes cotées en bourse.

La société basée à Memphis, dans le Tennessee, a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels, les hausses des taux d'intérêt et la volatilité des coûts pesant sur les expéditions, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, ce qui a entraîné une baisse d'environ 8,5 % de son action en début de séance.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année 2026 compris entre 3,2 et 3,5 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 3,5 à 3,7 milliards de dollars.

La flambée des coûts de l'énergie, du carburant et du fret liée au conflit au Moyen-Orient a assombri les perspectives des fabricants de biens de consommation tels qu'International Paper, alimentant les inquiétudes concernant la pression sur les marges.

Le fabricant d'emballages a déclaré qu'il maintenait le cap sur la scission de ses activités d'emballage en Amérique du Nord de ses activités en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), un projet annoncé en janvier et qui devrait être mené à bien dans un délai de 12 à 15 mois.

Le directeur général Andy Silvernail a déclaré que la société restait confiante quant à cette scission malgré un environnement macroéconomique plus difficile.

International Paper a recentré ses activités sur le carton ondulé et les boîtes produits à partir d'actifs à faible coût, après s'être retirée de la pâte à papier et d'autres activités non stratégiques ces dernières années.

Son action a chuté d'environ 30 % au cours des 12 derniers mois, la société faisant l'objet d'une surveillance étroite de la part des investisseurs après une année mouvementée marquée par des cessions d'actifs, des charges de dépréciation , l'acquisition de DS Smith et des projets de scission de l'activité.

International Paper a déclaré un chiffre d'affaires net de 5,97 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 6,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice par action s'est établi à 15 cents sur une base ajustée, en baisse par rapport aux 17 cents enregistrés il y a un an.