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International Paper en baisse après avoir manqué les prévisions de chiffre d'affaires du troisième trimestre
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 16:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

28 octobre - ** L'action de la société d'emballage International Paper IP.N a chuté de 6,6 % à 31,15 dollars en début de séance

** La société n'a pas atteint ses prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, pénalisée par une demande atone

** Lors d'une conférence téléphonique, les dirigeants d'IP ont souligné la pression exercée par l'inflation sur les consommateurs, en particulier pour les ménages à faibles et moyens revenus

** La société affiche un chiffre d'affaires net trimestriel de 6,20 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 6,27 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société prévoit un bénéfice de base annuel compris entre 2,27 et 2,31 milliards de dollars pour son activité d’emballage en Amérique du Nord et indique qu’elle ne fournira pas de prévisions pour ses opérations dans la zone EMEA, alors qu’elle poursuit la de la scission de cette unité en uneentité indépendante

** Annonce un BPA ajusté de 37 cents au troisième trimestre, contre des prévisions de 29 cents, grâce à des mesures de relance des prix et à une baisse des coûts d’exploitation

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, le cours de l'action IP a reculé d'environ 15 %

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