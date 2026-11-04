International Flavors & Fragrances recule après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires annuel inférieures aux estimations

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4 novembre - ** L'action du fabricant d'ingrédients alimentaires International Flavors & Fragrances IFF.N recule d'environ 4 % à 88,88 dollars en début de séance

** La société a annoncé mardi que son chiffre d'affaires annuel serait inférieur aux estimations, en raison d'un contexte macroéconomique difficile

** Les dirigeants d’IFF ont indiqué, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats, que le secteur Santé et Biosciences de la société avait connu un léger ralentissement de son volume d’activité au quatrième trimestre

** Ils ont ajouté que la société restait prudente concernant l’activité parfumerie au Moyen-Orient, compte tenu des incertitudes géopolitiques

** La société indique que la hausse des prix sera à la traîne par rapport à l’inflation des coûts des intrants au quatrième trimestre, l’écart le plus important étant attendu au premier trimestre, et précise qu’elle met en œuvre des initiatives supplémentaires de gain de productivité dans l’ensemble de ses activités, en particulier dans le domaine des achats, parallèlement à des mesures de relance des prix

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 37 % depuis le début de l'année