BHV: deux entrepreneurs dévoilent un projet de reprise partielle préservant 250 emplois

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Deux entrepreneurs "experts du commerce local" ont officialisé mercredi un projet de reprise partielle du BHV, établissement parisien placé en redressement judiciaire depuis deux jours, espérant lever 15 millions d'euros pour en faire un "Grand magasin du made in France" et sauver 250 emplois sur 660.

Emilie Auvray, co-fondatrice des boutiques L'Appartement français, et Charles Huet, cofondateur de la carte-cadeau locale La carte française, entendent proposer, au coeur de la capitale, une "offre locale et durable en contre-pied total à la fast-fashion", selon un communiqué.

"Soutenus par l'intersyndicale du BHV, encouragés par de nombreuses marques (...) et avec la bienveillance de la Mairie de Paris", les deux associés cherchent "désormais à fédérer fonds privés, investisseurs engagés et collectivités publiques autour d'une intention de levée de fonds des 15 millions d'euros", est-il indiqué.

Leur projet était évoqué en coulisses bien avant l'ouverture de la "procédure de redressement judiciaire" décidée lundi par le tribunal des activités économiques de Paris à l'égard de la SEGM BHV.

En "cessation de paiement", la société, qui regroupe le Bazar de l'Hôtel de Ville, institution parisienne depuis 170 ans, et le BHV Parly 2, dans les Yvelines, en Île-de-France, emploie 660 salariés, selon le jugement du tribunal.

La procédure permet d'ouvrir une période d'observation de six mois, renouvelable six mois, pour étudier si un redressement de la société est possible. Le tribunal peut ensuite autoriser la direction à continuer son activité (plan de redressement), choisir un repreneur (plan de cession) ou liquider la société (liquidation judiciaire).

Une audience est prévue le 18 décembre pour "statuer sur le maintien de la période d'observation", précise le jugement.

En attendant, Emilie Auvray et Charles Huet souhaitent proposer au fonds canadien Brookfield, propriétaire des murs du BHV depuis janvier, d'exploiter "un tiers du bâtiment" parisien, "dans lequel vont commencer les travaux programmés par" le bailleur.

Déserté par les marques en raison de nombreux impayés et/ou d'un partenariat controversé avec le géant de la mode asiatique Shein, le BHV avait été cédé à perte en juin par l'entrepreneur Frédéric Merlin, qui l'avait racheté aux Galeries Lafayette en 2023.

Cet été, sa direction avait annoncé un plan de relance sans Shein. Mais elle s'est heurtée à un manque de trésorerie, lié selon elle à un différend financier avec Brookfield, qui conteste, et qu'elle espère résoudre avec "la protection du tribunal".