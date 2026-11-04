Shein annonce investir 500 millions d'euros en Pologne pour développer sa plateforme logistique européenne

( AFP / JULIE SEBADELHA )

Le géant asiatique du commerce en ligne Shein a annoncé mercredi investir 500 millions d'euros en Pologne en 2026 pour développer sa plateforme logistique européenne, ouverte en 2022 et qui lui permet de limiter l'impact de la taxation européenne sur les petits colis.

Shein fait état dans un communiqué d'"une nouvelle phase d'expansion de sa plateforme logistique européenne située près de Wrocław, en Pologne", et souligne que "cet investissement vise à renforcer les capacités logistiques et de traitement des commandes de l'entreprise à travers l'Europe".

Cet investissement de 500 millions d'euros en 2026 portera "à 1 milliard d'euros le montant cumulé des investissements de Shein en Pologne depuis 2022, confortant la position du pays en tant que centre stratégique des activités européennes du groupe", détaille le groupe originaire de Chine et désormais basé à Singapour.

Shein annonce également la création de "plusieurs milliers d'emplois supplémentaires, portant les effectifs totaux sur le site à plus de 10.000 personnes d'ici fin 2026".

"La plateforme logistique ainsi agrandie comprendra près d'un million de mètres carrés d'espaces de stockage, soit une augmentation de 25 % de la superficie totale des entrepôts", souligne Shein.

"L'Europe constitue un marché clé pour Shein et nous sommes déterminés à investir dans les infrastructures et les capacités nécessaires pour accompagner notre croissance à long terme dans la région", a commenté Leonard Lin, directeur mondial des affaires publiques et président de Shein pour la région Europe Moyen-Orient-Afrique, cité dans le communiqué.

Le géant de la mode ultra-éphémère est directement visé, comme ses concurrents chinois Temu ou AliExpress, par la taxe de 3 euros sur les petits colis importés dans l'Union européenne, mise en place par les pays européens depuis le 1er juillet pour réduire l'avalanche de produits chinois achetés sur internet.

Et depuis le 1er novembre, des "frais de traitement" de 2 euros viennent s'y ajouter.

Près de 5,9 milliards de petits colis sont entrés dans l'UE en 2025, quatre fois plus qu'en 2022. Sur ce total, 93 % provenaient de Chine, généralement via des sites comme Shein, Temu, Aliexpress...

Mais depuis juillet, ces flux de petits colis ont chuté d'environ 64 %, même si Bruxelles prévient qu'il est trop tôt pour en tirer des conclusions.

Shein, fondée en Chine en 2012, a fait le 1er septembre son entrée à la Bourse de Hong Kong, lui permettant de lever près de 1,5 milliard d'euros.