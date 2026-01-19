Intercontinental Exchange, société mère de la NYSE, développe une plateforme pour la négociation de titres tokenisés 24/7

(Ajout d'un commentaire et d'un contexte aux paragraphes 4 et 6) par Anshuman Tripathy

Intercontinental Exchange ICE.N a déclaré lundi qu'il avait développé une plate-forme pour la négociation et le règlement sur la chaîne de titres tokenisés, dans le but de capitaliser sur la demande mondiale pour les actions américaines.

La nouvelle plateforme numérique de NYSE - pour laquelle elle demandera des autorisations réglementaires - permettra des opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un règlement instantané, des ordres d'un montant en dollars et un financement basé sur les stablecoins, a déclaré la bourse.

L'appétit des investisseurs pour les transactions en continu sur les actions américaines s'est accru ces dernières années, ce qui a incité les régulateurs à introduire de nouvelles règles et à approuver les propositions des principales bourses pour permettre les transactions au-delà des heures normales de marché.

L'initiative d'Intercontinental Exchange souligne également la façon dont les opérateurs de marché traditionnels testent l'infrastructure basée sur la blockchain pour atténuer les frictions de longue date sur les marchés boursiers.

"La tokenisation n'est pas une mode. C'est une technologie qui résout des problèmes. Et il y a une longue liste de possibilités qu'elle ouvre", a déclaré Campbell Harvey, professeur de finance à l'Université Duke.

"Les actions tokenisées sont probablement le fruit le plus facile à cueillir", a-t-il ajouté.

Le Nasdaq NDAQ.O , qui abrite certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, demande l'autorisation pour que les actions puissent être négociées 23 heures par jour, cinq jours par semaine, a rapporté Reuters en décembre de l'année dernière.

De grandes sociétés de courtage telles que Robinhood

HOOD.O et Charles Schwab SCHW.N , ainsi que l'opérateur boursier Cboe Global CBOE.Z , ont également prolongé les heures de transactions des actions au cours des dernières années.

La bourse travaille avec des banques, notamment BNY BK.N et Citigroup C.N , pour prendre en charge les dépôts tokénisés.