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Interactive Brokers en hausse après que Wells Fargo a lancé sa couverture avec une recommandation “surpondérer”
information fournie par Reuters 02/10/2026 à 16:53

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Le titre d'Interactive Brokers Group ( IBKR.O ) progresse de 3 % à 88,41 dollars après que Wells Fargo a lancé sa couverture avec une recommandation “surpondérer” et un objectif de cours de 102 dollars

** La présence mondiale d’IBKR et son modèle à faible coût lui confèrent un solide avantage concurrentiel, ce qui lui permet d’attirer davantage de clients – Wells Fargo

** IBKR poursuit sa croissance rapide, le nombre de comptes clients et les actifs sous gestion ayant tous deux progressé de 35 % en glissement annuel en août

** IBKR prévoit que le nombre de comptes approvisionnés atteindra 9,3 millions d’ici 2028

** Le titre se négocie à 27,73 fois le BPA attendu pour les 12 prochains mois, bien au-dessus de la médiane du secteur, qui s’établit à 10,67

** Sur 16 courtiers, 12 attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, et 4 “conserver”; le cours cible médian est de 108,50 $ – données compilées par LSEG

** IBKR en hausse de 37,5 % depuis le début de l'année

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