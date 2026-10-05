Ukraine : des frappes russes de bombes guidées font au moins cinq morts à Kharkiv

Des pompiers ukrainiens luttent contre un incendie dans un atelier de réparation automobile causé par une frappe russe à Karkhiv, en Ukraine, le 5 octobre 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )

Au moins cinq personnes sont mortes lundi dans des frappes russes de bombes guidées sur Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine située dans le nord-est du pays, a indiqué le gouverneur régional.

"Le bilan de l'attaque russe de bombes aériennes guidées sur Kharkiv s'est alourdi à cinq morts. Trente blessés se trouvent dans des hôpitaux, dont trois dans un état critique", a déclaré le gouverneur de la région, Oleg Synegoubov, sur Telegram.

Le bilan s'est alourdi après la découverte des corps de deux victimes tuées dans ces frappes "sous les décombres d'un atelier de couture", a précisé de son côté le maire de la ville, Igor Terekhov.

Les deux responsables ont fait état de trois enfants blessés.

Selon M. Synegoubov, les forces russes ont visé Kharkiv, proche de la frontière avec la Russie et de la ligne de front, avec trois bombes aériennes guidées qui ont touché notamment une zone industrielle et un immeuble d'habitation.

Moscou, qui dément viser des infrastructures civiles, a intensifié ses bombardements sur le territoire ukrainien ces dernières semaines, plus de quatre ans après le lancement de son invasion à grande échelle de l'Ukraine.

La capitale, Kiev, voit son quotidien bouleversé par la recrudescence des frappes de nuit comme de jour qui ont récemment touché des ponts, provoquant de gigantesques embouteillages.