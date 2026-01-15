Interactive Brokers atteint un niveau record après avoir autorisé le financement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au moyen de stablecoins

(L'interview du directeur général d'Interactive Brokers est ajoutée au quatrième point)

15 janvier - ** Les actions d'Interactive Brokers IBKR.O augmentent de 4,8 % à 74,79 $ après avoir permis aux clients éligibles de financer leurs comptes de courtage en utilisant des stablecoins

** L'action IBKR a atteint un plus haut intrajournalier record de 75,24 $ et est en passe de réaliser deux séances de gains consécutives.

** Cette nouvelle capacité offre un traitement quasi instantané et une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les week-ends et les jours fériés, ce qui permet aux clients de déposer des fonds et de commencer à négocier sur 170 marchés mondiaux dans les minutes qui suivent l'initiation d'un transfert", selon la société. ** Le cofondateur et président Thomas Peterffy a déclaré à Reuters dans une interview qu'il s'attend à ce que la croissance s'accélère cette année pour la plateforme de marchés prédictifs, car les Américains parient sur les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre ** Dix analystes estiment que l'action est "achetée" en moyenne; l'objectif de cours médian est de 82 $ - données compilées par LSEG ** IBKR en hausse de 16,6 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 1,7 % pour l'indice composite du NASDAQ ( .IXIC )