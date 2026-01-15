 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Interactive Brokers atteint un niveau record après avoir autorisé le financement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au moyen de stablecoins
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 17:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(L'interview du directeur général d'Interactive Brokers est ajoutée au quatrième point)

15 janvier - ** Les actions d'Interactive Brokers IBKR.O augmentent de 4,8 % à 74,79 $ après avoir permis aux clients éligibles de financer leurs comptes de courtage en utilisant des stablecoins

** L'action IBKR a atteint un plus haut intrajournalier record de 75,24 $ et est en passe de réaliser deux séances de gains consécutives.

** Cette nouvelle capacité offre un traitement quasi instantané et une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les week-ends et les jours fériés, ce qui permet aux clients de déposer des fonds et de commencer à négocier sur 170 marchés mondiaux dans les minutes qui suivent l'initiation d'un transfert", selon la société. ** Le cofondateur et président Thomas Peterffy a déclaré à Reuters dans une interview qu'il s'attend à ce que la croissance s'accélère cette année pour la plateforme de marchés prédictifs, car les Américains parient sur les élections de mi-mandat aux États-Unis en novembre ** Dix analystes estiment que l'action est "achetée" en moyenne; l'objectif de cours médian est de 82 $ - données compilées par LSEG ** IBKR en hausse de 16,6 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 1,7 % pour l'indice composite du NASDAQ ( .IXIC )

Valeurs associées

INTERACTIVE BR RG-A
75,4000 USD NASDAQ +5,68%
NASDAQ Composite
23 714,48 Pts Index Ex +1,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank