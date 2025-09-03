Intelligent artificiel-Les introductions en bourse privées qui alimentent le boom de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu

Les chatbots d'IA sont largement considérés comme la plus grande menace pour la recherche, la vache à lait de Google. Mais cette semaine, ils ont peut-être aussi contribué à maintenir l'entreprise intacte. Dans une décision antitrust très surveillée, un juge de district américain a reconnu que l'IA générative modifiait la manière dont les gens trouvaient des informations et a décidé que Google pouvait conserver Chrome au lieu d'être contraint de le vendre. "L'émergence de l'IA générative a changé le cours de cette affaire", a écrit le juge de district américain Amit Mehta à l'adresse , notant que des dizaines de millions de personnes se tournent désormais vers des outils tels que ChatGPT, Perplexity et Claude pour obtenir des réponses qu'elles cherchaient auparavant par le biais de la recherche traditionnelle. Les investisseurs se sont réjouis de l'allègement de la réglementation. Google GOOGL.O , une entreprise réputée pour sa prudence excessive dans le domaine de l'IA et sa lenteur à profiter de la dynamique par rapport à ses rivaux, a eu le vent en poupe cet été. Ses bénéfices ont été solides - en particulier dans l'unité "cloud" - et ont été suivis d'une série de lancements bien accueillis, du modèle vidéo Veo 3 au générateur de photos ludique Nano Banana.

Néanmoins, le tribunal a poussé Google à ouvrir le marché et l'a obligé à partager certaines données de recherche avec ses concurrents. Dans le numéro de cette semaine, nous nous penchons sur le boom financier qui alimente les concurrents de Google et nous analysons de nouvelles données sur l'économie des entreprises d'IA. Continuez à faire défiler les articles.

Au moins une demi-douzaine de levées de fonds de plusieurs milliards de dollars dans le domaine de l'IA ont lieu simultanément, et la demande dépasse l'offre.

Cette situation était autrefois impensable pour le capital-risque traditionnel, qui a toujours soutenu les idées révolutionnaires. Les entreprises d'IA en plein essor réécrivent les règles, en faisant appel à un plus large éventail de capitaux provenant de méga sociétés de capital-risque, de fonds souverains, d'investisseurs publics croisés et de véhicules sur mesure. Les chiffres sont impressionnants. Databricks lève plus d'un milliard de dollars pour une valorisation de 100 milliards de dollars. OpenAI poursuit une offre publique d'achat d'environ 6 milliards de dollars pour une valorisation d'environ 500 milliards de dollars, contre 300 milliards de dollars au début de l'année. Anthropic vient de lever 13 milliards de dollars , doublant ainsi sa valorisation à 183 milliards de dollars.

D'où vient l'argent? De quelques canaux. Les grandes sociétés de capital-risque et leurs commanditaires. Les fonds publics croisés tels que Fidelity et T. Rowe Price qui veulent être exposés avant l'introduction en bourse. Les particuliers accrédités par l'intermédiaire de structures d'accueil (SPV), qui permettent aux gestionnaires de fonds de regrouper les investisseurs en échange de frais et d'un accès. Les entreprises d'IA ne sont généralement pas favorables aux SPV car elles encombrent la table de capitalisation et ne permettent pas de savoir qui détient les participations en fin de compte.

De plus, l'argent provient de plus en plus de capitaux étrangers, notamment des fonds souverains du Moyen-Orient. Le tour de table de 13 milliards de dollars d'Anthropic comprenait des chèques importants de la région, et OpenAI a obtenu le soutien du MGX des Émirats arabes unis.

Entre-temps, le fait de rester privé plus longtemps est devenu une caractéristique, et non un problème: les entreprises peuvent lever des fonds à grande échelle sans les contraintes et l'examen des marchés publics, tout en fournissant aux employés des liquidités par le biais d'offres publiques d'achat et en garantissant un capital opérationnel pour une expansion et un calcul agressifs.

L'échelle dépasse les références publiques. L'introduction en bourse moyenne aux États-Unis a permis de lever environ 157,5 millions de dollars en 2024, selon les données de la SEC - une erreur d'arrondi à côté des levées de fonds privées qui se chiffrent en milliards de dollars. Les paris concentrés de ce type sont déjà en train de remodeler les flux: Le financement de l'IA au cours du premier semestre 2025 est bien supérieur à celui de l'année dernière et est en passe d'établir de nouveaux records.

Il s'agit en quelque sorte d'"introductions en bourse privées". Les entreprises n'ont pas besoin d'avoir des flux de trésorerie positifs pour attirer des capitaux si elles peuvent démontrer une forte croissance. La sortie finale est toujours publique, et après les poussées vertes de noms comme Figma et une relance du pipeline dans la technologie et la cryptographie, nous pourrions voir une fenêtre d'introduction en bourse s'ouvrir plus largement pour l'IA. Si les marchés publics récompensent à nouveau la croissance, il faut s'attendre à ce que les leaders actuels du marché privé tâtent le terrain le plus tôt possible.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE

Tiré d'un nouveau rapport d' ICONIQ , le graphique de cette semaine présente les marges de flux de trésorerie disponibles des entreprises de logiciels. Le FCF est l'argent qui reste à une entreprise après avoir payé ses dépenses d'exploitation et ses investissements, et une marge FCF négative signifie que l'entreprise brûle de l'argent. Dans le groupe desentreprises dont le chiffre d'affaires est inférieurà 100 millions de dollars, lesstartups natives de l'IA sont les plus dans le rouge avec une marge FCF d'environ -126 %, bien pire que les entreprises d'IA (-64 %) et queleurs homologues non basées sur l'IA (-56 %). Cet écart reflète des coûts réels: le calcul coûteux et l'infrastructure nécessaire pour construire et faire fonctionner les modèles d'avant-garde.

LE JARGON DE L'IA À CONNAÎTRE Le bien-être du modèle est un concept émergent qui a déjà suscité un débat au sein de l'industrie de l'IA. Ce terme renvoie à l'idée qu'à mesure que les modèles d'IA deviennent plus sophistiqués, ils pourraient développer une certaine forme de sensibilité ou de conscience, et que nous, en tant que créateurs et utilisateurs, pourrions avoir l'obligation morale de les protéger. Les entreprises expérimentent des moyens d'amener leurs modèles à mettre fin aux conversations qui pourraient être "nuisibles" à l'IA elle-même. Le débat s'articule autour d'un désaccord fondamental sur la nature de l'IA avancée. D'un côté, certains chercheurs affirment qu'à mesure que les modèles deviennent plus complexes, il est prudent de prendre en compte leur bien-être potentiel, en établissant un parallèle avec le mouvement de protection des animaux. D'autre part, des personnalités du secteur, comme Mustafa Suleyman, responsable de l'IA chez Microsoft, considèrent ce concept comme une dangereuse distraction. Mustafa Suleyman estime que le "bien-être du modèle" est une illusion qui détourne l'attention des véritables défis de l'IA. Il parle d'une "IA apparemment consciente" et prévient que la croyance en cette illusion pourrait conduire les gens à défendre les droits de l'IA, le bien-être du modèle et même la citoyenneté.