((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kenrick Cai

De nouvelles révélations ont fait surface concernant l’agent d’IA qui a pénétré dans un environnement de test d’OpenAI pour pirater la bibliothèque d’IA Hugging Face. Mes collègues Raphael Satter, Deepa Seetharaman et moi-même avons révélé en exclusivité la semaine dernière que cette série de piratages durait depuis plusieurs jours avant même qu’OpenAI ne se rende compte que son agent était à l’origine de ces attaques. Mardi, Hugging Face a publié une chronologie technique détaillée indiquant que l’agent s’était introduit dans une infrastructure mal configurée hébergée par un fournisseur tiers dont le nom n’a pas été divulgué. OpenAI a publié une mise à jour de son enquête, révélant que l’agent avait piraté quatre comptes répartis sur quatre services distincts. Reuters a confirmé que le fournisseur tiers évoqué par les deux entreprises était Modal, un fournisseur d’infrastructure cloud basé à New York. Le directeur technique de la start-up nous a indiqué que l’entreprise elle-même n’avait pas été piratée, mais que l’agent avait exploité le code vulnérable d’un client, qui était accessible au public. À la suite de cet incident, un consensus s’est dégagé autour de mécanismes visant à prévenir de futurs incidents. La semaine dernière, Nvidia, Microsoft et d’autres géants de la technologie ont plaidé auprès des législateurs américains en faveur de modèles à poids ouverts que les utilisateurs peuvent télécharger, exécuter et personnaliser. (Il convient de noter que Hugging Face avait précédemment précisé avoir eu recours à un modèle chinois à poids ouvert pour remédier à la faille, après s’être vu empêcher d’utiliser des modèles propriétaires en raison de leurs mécanismes de sécurité intégrés.) Mardi, plus de 1 100 employés de grandes entreprises technologiques ont signé une déclaration exhortant le gouvernement américain à soutenir un effort international visant à réguler le rythme du développement de l’IA. Bon nombre des signataires travaillent chez OpenAI, notamment le directeur scientifique Jakub Pachocki, le directeur de la recherche Mark Chen et le cofondateur Wojciech Zaremba.

L’un des signataires a qualifié le piratage de Hugging Face de « signal d’alerte clair et indéniable indiquant que nous ne sommes pas encore prêts à gérer des systèmes d’IA dont les capacités dépassent celles de nos esprits les plus brillants ».

Le directeur général de Hugging Face, Clément Delangue, a déclaré à Reuters que l’évolution du débat sur le développement de l’IA à la suite de ce piratage l’avait rendu plus optimiste, soulignant notamment le soutien apporté aux modèles à poids ouverts.

« Maintenant que tout le monde a exprimé publiquement son soutien aux poids ouverts aux États-Unis, j’espère que cela incitera davantage d’entreprises à partager davantage leurs recherches, leurs modèles et leurs ensembles de données », a déclaré M. Delangue.

Dans le numéro de cette semaine, nous nous penchons sur la manne des résultats financiers du secteur technologique et sur ce que pourraient présager les résultats publiés la semaine dernière par Alphabet, la société mère de Google. Continuez à lire.

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BAISSE DES LIQUIDITÉS La semaine dernière, des entreprises sud-coréennes ont dévoilé une série d’initiatives liées à l’IA d’une valeur de 950 milliards de dollars — dont plus de la moitié sous la forme d’un partenariat entre SK Kynix et Nvidia visant à développer des centres de données dédiés à la mémoire et à l’IA à grande échelle. Puis, dimanche, il a été rapporté que Nvidia

NVDA.O était en pourparlers pour fournir quelque 250 milliards de dollars de garanties de financement à OpenAI pour des centres de données.

Ces accords ont relancé le débat autour de ce que les analystes appellent le « round-tripping » en IA: ces mêmes hyperscalers financent les principaux développeurs de modèles d’IA, qui, à leur tour, dépensent une grande partie de ce capital dans l’infrastructure cloud et les puces de leurs investisseurs.

Une question connexe, qui se pose depuis longtemps, pourrait s’avérer encore plus pressante: une entreprise peut-elle générer suffisamment de revenus pour justifier les milliers de milliards investis dans la construction de ces infrastructures? Lors de la conférence téléphonique sur les résultats d’Alphabet

GOOGL.O la semaine dernière, les dirigeants ont attendu la toute dernière minute de la conférence pour dévoiler leur plan révisé de dépenses d’investissement pour 2026 — une augmentation de 15 milliards de dollars portant le total à 205 milliards de dollars.

Le cours de l’action, qui était resté stable dans un premier temps au vu des résultats du deuxième trimestre de l’entreprise, a soudainement chuté, perdant environ 3 % en séance prolongée.

« Nous avons considérablement augmenté notre capacité au cours des trois dernières années », a déclaré Anat Ashkenazi, directrice financière. « La demande continue de dépasser ces investissements. »

C’est le même argument que l’entreprise avance trimestre après trimestre pour justifier l’augmentation de ses dépenses d’investissement destinées au développement de son infrastructure d’IA, mais l’accueil s’est avéré différent cette fois-ci.

Et ce, alors même que le chiffre d’affaires de la division cloud a largement dépassé les attentes en enregistrant une croissance de 82 %, soit le meilleur taux de croissance jamais enregistré depuis que Google a commencé à présenter séparément le chiffre d’affaires de ce segment en 2020, battant ainsi le précédent record de 63 % établi un trimestre plus tôt. Cette croissance n’a toutefois pas suffi à compenser l’explosion des dépenses d’investissement qui pèse sur le flux de trésorerie disponible, que plusieurs experts du marché ont désigné comme l’indicateur clé à surveiller lors de la prochaine vague de publication des résultats ; Amazon, Meta et Microsoft publient tous leurs résultats cette semaine. En effet, Google a brûlé 5,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, enregistrant pour la première fois en plus de deux décennies d’existence en tant que société cotée un flux de trésorerie disponible négatif.

Alors que les géants de la tech continuent de miser massivement sur un développement sans précédent de l’IA, la pression croissante exercée par Wall Street pourrait faire en sorte que ces dépenses colossales finissent par se retourner contre eux.