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BNP Paribas entre au capital de l'assureur indien IndiaFirst Life
information fournie par Boursorama avec AFP 24/07/2026 à 20:22
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( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Le géant bancaire français BNP Paribas a annoncé vendredi qu'il allait acquérir 26% de l'assureur indien IndiaFirst Life, afin de se développer sur le marché local de l'assurance vie.

La banque française reprend les parts jusque là détenues par la société de capital investissement Warburg Pincus, via sa filiale d'assurance Cardif.

Elle sera coactionnaire de l'assureur indien aux côtés de deux établissements bancaires locaux, Bank of Baroda (environ 65% des parts) et Union Bank of India (environ 9%).

L'Inde constitue un "marché stratégique qui offre de fortes perspectives de croissance", a souligné dans un communiqué la directrice générale de Cardif, Pauline Leclerc-Glorieux.

Fondée en 2009 et basée à Mumbai, IndiaFirst Life est notamment spécialisée dans l'épargne et la retraite.

Le montant de l'opération, soumise aux habituelles autorisations réglementaires, n'a pas été rendu public.

BNP Paribas Cardif revendique une présence dans 30 pays, 9.000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 40,5 milliards d'euros l'an dernier.

La compagnie d'assurance était présente en Inde jusqu'au tournant des années 2020 via une participation dans l'assureur vie indien SBI Life.

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