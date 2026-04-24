Intel s'envole à un niveau record, la demande pour l'IA ne ralentit pas

Intel INTC.O s'envole en Bourse vendredi, entraînant dans son sillage l'ensemble des actions du secteur des semi-conducteurs, après la publication par le groupe américain de prévisions ayant ravivé l'optimisme quant à la demande pour l'intelligence artificielle (IA).

Intel, qui a dit jeudi soir prévoir pour le trimestre actuel un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, citant un bond de la demande pour ses semi-conducteurs destinés aux serveurs des centres de données, s'envole de plus de 23% à 82,48 dollars à la Bourse de New York.

L'action dépasse ainsi le pic atteint lors de la bulle Internet des années 2000, portant la capitalisation boursière de l'entreprise à plus de 416 milliards de dollars.

Ses rivaux AMD AMD.O et Arm ARM.O grimpent de 12% et 13% dans son sillage.

Le principal indice regroupant les fabricants de puces, le Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX progresse de 3,6% pour atteindre un niveau record et s'apprête à porter à 18 le nombre de ses gains quotidiens consécutifs.

L'indice a gagné plus de 47% depuis le début de l'année.

Nvidia NVDA.O , première capitalisation boursière au monde, progresse de 4,34%.

Le rallye du secteur des semi-conducteurs en 2025 a été en grande partie due au géant américain de l'IA, dont le bénéfice a été stimulé par la forte demande pour ses processeurs graphiques (GPU).

Dans l'ensemble, le secteur a profité de la frénésie de dépenses des géants de la technologie pour développer leurs infrastructures d'IA, malgré les récentes turbulences provoquées par les craintes liées à un endettement accru.

"La course au développement de l'IA bat toujours son plein. Nous constatons des résultats solides, en particulier pour les semi-conducteurs, et aucun signe de ralentissement de la demande en matière d'IA", dit Angelo Kourkafas, stratège chez Edward Jones.

Les valeurs technologiques semblent par ailleurs faire fi de la présentation d'un nouveau modèle d'IA par la start-up chinoise DeepSeek, qui avait secoué Wall Street l'année dernière.

La technologie occupera une place encore plus importante dans l'attention des investisseurs dans les jours à venir, alors que plusieurs des "Magnificent Seven", les géants américains du secteur, seront à l'affiche sur fond de résultats du premier trimestre.

Les résultats d'Alphabet GOOGL.O , de Microsoft MSFT.O , d'Amazon AMZN.O et de Meta META.O sont tous attendus sur la seule journée de mercredi.

(Shashwat Chauhan, Purvi Agarwal à Bangalore ; avec la contribution de Niket Nishant ; version francaise Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)