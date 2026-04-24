Intel s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis des décennies après que des prévisions optimistes ont déclenché une vague de hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisations)

24 avril - ** Le fabricant de puces Intel INTC.O bondit de 23 % à 82,07 $, dépassant son plus haut niveau atteint lors de la bulle Internet des années 2000

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis octobre 1987; sa capitalisation boursière dépasse désormais les 416 milliards de dollars , contre 335 milliards à la clôture précédente, selon les données de LSEG

** Prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 13,8 et 14 ,8 milliards de dollars , supérieur aux estimations des analystes de 13,07 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Prévisions de BPA ajusté au deuxième trimestre de 20 cents, supérieures aux attentes de 9 cents; le chiffre d'affaires du premier trimestre a également dépassé les estimations

** La société a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec Tesla TSLA.O d'Elon Musk, qui devient le premier client majeur pour son procédé de fabrication de puces de nouvelle génération 14A dans le cadre de son projet Terafab

** Au moins dix-huit courtiers ont relevé leurs objectifs de cours sur le titre à la suite de ces résultats; Evercore ISI passe de "en ligne" à "surperformer"

** HSBC estime que la demande de processeurs pour serveurs se développe comme prévu et que le potentiel de hausse qui en découle est sous-évalué par le marché; la société relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $, l'un des plus élevés de WallStreet

** L'action se négocie à environ 90 fois ses estimations de bénéfices prévisionnels sur 12 mois, son plus haut niveau jamais enregistré

** Neuf analystes attribuent à l'action la note "acheter" ou mieux, 34 "conserver" et quatre "vendre" ou moins, avec un objectif de cours médian de 75 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a plus que doublé depuis le début de l'année