Intel revoit à la baisse ses prévisions de dépenses pour l'ensemble de l'année à la suite de la vente de sa participation dans Altera

Intel INTC.O a déclaré lundi qu'il avait abaissé son objectif de dépenses d'exploitation ajustées pour l'année 2025 à 16,8 milliards de dollars, contre 17 milliards de dollars précédemment, afin de refléter la déconsolidation de son activité de puces programmables, Altera.

Le fabricant de puces en difficulté a accepté en avril de vendre une participation de 51 % dans Altera à la société de capital-investissement Silver Lake, valorisant l'unité à seulement 8,75 milliards de dollars, soit une forte baisse par rapport aux près de 17 milliards de dollars qu'Intel a payés pour l'acquérir en 2015.

Sous la houlette de sa directrice générale Lip-Bu Tan, Intel procède à une rationalisation afin d'augmenter ses liquidités. Le fabricant de puces a connu plusieurs bouleversements cette année, notamment des changements de direction et l'entrée du gouvernement américain dans le capital à hauteur de 10 % en convertissant des subventions en actions.

Intel a finalisé la transaction le 12 septembre, Silver Lake acquérant une participation majoritaire dans Altera pour une valeur d'environ 3,3 milliards de dollars, selon une déclaration réglementaire.

En tant que segment d'Intel au premier semestre 2025, Altera a déclaré une marge brute de 55 % sur 816 millions de dollars de revenus, avec des dépenses d'exploitation de 356 millions de dollars.

L'objectif de dépenses d'exploitation d'Intel pour l'année 2026, soit 16 milliards de dollars, reste inchangé, a déclaré l'entreprise.