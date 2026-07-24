Intel recule malgré un rapport exceptionnel ; l'indice des puces électroniques recule vendredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'évolution du cours de l'action, reformulation)

24 juillet - ** Les actions d'Intel ( INTC.O ) ont perdu leurs gains enregistrés avant l'ouverture; elles ont clôturé en baisse de 4,2 % à 96,02 dollars vendredi, après que la société a annoncé un bénéfice au troisième trimestre bien supérieur aux estimations

** Ces résultats solides interviennent alors que l'indice Philadelphia SE Semiconductor ( .SOX ) recule de 3 % sur la séance, 27 de ses 30 composants étant dans le rouge

** Jeudi en fin de journée, INTC a déclaré s'attendre à un BPA ajusté de 38 cents pour le troisième trimestre, contre 27 cents attendus par Wall Street; le point médian de ses prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, compris entre 15,8 et 16,8 milliards de dollars, est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 15,10 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Les résultats du deuxième trimestre, tant en chiffre d'affaires qu'en bénéfice, ont également dépassé les estimations

** Au moins trois courtiers ont relevé leur objectif de cours sur le titre, la hausse la plus marquée étant celle de J.P. Morgan, qui est passé de 45 à 85 dollars

** La société de courtage Morningstar explique que le succès d’INTC tient à la forte hausse de la demande de processeurs pour serveurs destinés à alimenter l’IA agentique, les revenus de la société liés aux centres de données et à l’IA ayant progressé de 59 % au deuxième trimestre en glissement annuel

** Morningstar relève son estimation de la juste valeur à 105 dollars, en raison des perspectives plus favorables à court et à long terme pour le marché des processeurs de serveurs, Intel bénéficiant de la hausse de la demande liée à l’IA

** Sur 48 courtiers, 13 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 32 « conserver » et trois « vendre »; l’objectif de cours médian s’établit à 110 dollars

** L'action INTC affiche désormais une hausse d'environ 160 % depuis le début de l'année, contre une progression d'environ 69 % pour l'indice SOX