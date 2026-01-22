Intel recule en Bourse malgré des résultats solides, plombé par des prévisions jugées trop prudentes
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 22:25
Malgré une progression annuelle de 147% du titre, dopée par l'optimisme entourant sa division fonderie, Intel affiche une perte nette de 600 millions de dollars sur le trimestre, creusée par rapport à l'année précédente. Le groupe mise sur sa technologie de fabrication 18A, concurrente du procédé 2nm de TSMC, pour asseoir son positionnement. Le PDG Lip-Bu Tan a affirmé que le 18A avait "surperformé" en 2025 et que la production en volume s'intensifierait avec les nouveaux processeurs Core Ultra Series 3. Le directeur financier David Zinsner a précisé que les premiers clients du 14A devraient se manifester au second semestre 2026.
La division fonderie, incluant la production interne, a généré 4,5 milliards de dollars de revenus, tandis que les ventes dans le segment Data Center and AI ont progressé de 9% à 4,7 milliards, portées par la demande en infrastructure IA. À l'inverse, la division dédiée aux ordinateurs portables a reculé de 7% à 8,2 milliards. Intel souligne que sa capacité d'approvisionnement reste sous pression en raison de la demande saisonnière. Par ailleurs, le groupe a finalisé une cession d'actions à Nvidia pour 5 milliards de dollars, alors que SoftBank et le gouvernement américain figurent également parmi ses récents investisseurs majeurs.
Valeurs associées
|54,3200 USD
|NASDAQ
|+0,13%
A lire aussi
-
L'émissaire américain Steve Witkoff a rencontré jeudi le président russe Vladimir Poutine à Moscou dans le cadre des pourparlers sur la fin de la guerre en Ukraine, peu après une courte entrevue entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump en Suisse. A l'issue de ce ... Lire la suite
-
Amazon prévoit des milliers de suppressions d'emplois supplémentaires la semaine prochaine, selon certaines sources
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Greg Bensinger Amazon AMZN.O prévoit une deuxième série de suppressions d'emplois ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, continuant de se montrer rassurée par l'annonce d'un protocole d'accord entre Donald Trump et le secrétaire général de l'Otan concernant le Groenland, qui a permis la levée des menaces douanières de Washington. Le ... Lire la suite
-
La Colombie a répliqué jeudi aux droits de douanes de l'Equateur avec l'annonce de taxes sur plusieurs produits, dans un différend diplomatique et commercial qui s'envenime et menace désormais d'affecter la coopération énergétique de ces deux voisins. La bataille ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer