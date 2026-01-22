 Aller au contenu principal
Intel recule en Bourse malgré des résultats solides, plombé par des prévisions jugées trop prudentes
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 22:25

Intel a publié jeudi des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre 2025, mais a déçu les investisseurs en dévoilant des perspectives jugées insuffisantes pour le début de 2026. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 13,7 milliards de dollars, contre 13,4 milliards anticipés, et le bénéfice à 15 cents par action, bien au-dessus des 8 cents attendus. Toutefois, la société a prévu un bénéfice nul et un chiffre d'affaires compris entre 11,7 et 12,7 milliards de dollars pour le premier trimestre, en deçà des estimations de Wall Street. L'action chute de près de 6% dans les échanges post-clôture.

Malgré une progression annuelle de 147% du titre, dopée par l'optimisme entourant sa division fonderie, Intel affiche une perte nette de 600 millions de dollars sur le trimestre, creusée par rapport à l'année précédente. Le groupe mise sur sa technologie de fabrication 18A, concurrente du procédé 2nm de TSMC, pour asseoir son positionnement. Le PDG Lip-Bu Tan a affirmé que le 18A avait "surperformé" en 2025 et que la production en volume s'intensifierait avec les nouveaux processeurs Core Ultra Series 3. Le directeur financier David Zinsner a précisé que les premiers clients du 14A devraient se manifester au second semestre 2026.

La division fonderie, incluant la production interne, a généré 4,5 milliards de dollars de revenus, tandis que les ventes dans le segment Data Center and AI ont progressé de 9% à 4,7 milliards, portées par la demande en infrastructure IA. À l'inverse, la division dédiée aux ordinateurs portables a reculé de 7% à 8,2 milliards. Intel souligne que sa capacité d'approvisionnement reste sous pression en raison de la demande saisonnière. Par ailleurs, le groupe a finalisé une cession d'actions à Nvidia pour 5 milliards de dollars, alors que SoftBank et le gouvernement américain figurent également parmi ses récents investisseurs majeurs.

