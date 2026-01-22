Intel prévoit des ventes et un bénéfice inférieurs aux attentes au T1

Intel INTC.O a déclaré jeudi prévoir pour le trimestre actuel un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux attentes du marché, alors que le groupe peine à répondre à la demande grandissante pour les puces traditionnelles utilisées dans les 'data centers' dédiés à l'intelligence artificielle (IA).

Le titre du groupe basé à Santa Clara, en Californie, a plongé de 7% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Intel anticipe au premier trimestre un chiffre d'affaires compris entre 11,7 milliards et 12,7 milliards de dollars, contre un consensus de 12,51 milliards selon des données LSEG.

Alors qu'un bénéfice trimestriel ajusté de 5 cents par action était attendu en moyenne par les analystes, le fabriquant de semiconducteurs a déclaré que le montant devrait être proche de zéro.

Les investisseurs et les analystes ont dit par le passé espérer que le développement rapide de centres de données par les géants technologiques pour répondre à leurs besoins en IA profite aux ventes d'Intel.

(Arsheeya Bajwa à Bangalore et Max A. Cherney à San Francisco; version française Jean Terzian)