Intel lance une émission d'actions d'une valeur de 15 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intel INTC.O a annoncé lundi une offre publique de vente d'actions ordinaires garantie d'un montant de 15 milliards de dollars.