Intel finalise la vente de ses actions à Nvidia pour un montant de 5 milliards de dollars ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 décembre - ** Les actions d'Intel INTC.O ont augmenté de 1 % à 36,57 $ dans les premiers échanges sur le marché ** La société achève le placement privé de 214,8 millions d'actions ordinaires auprès de Nvidia NVDA.O ** Les actions ont été vendues à 23,28 $ chacune dans le cadre d'un accord de 5 milliards de dollars annoncé en septembre

** L'action INTC a augmenté de 80,5 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture