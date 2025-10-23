 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 641,61
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intel fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes au T3
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 23:04

par Arsheeya Bajwa, Max A. Cherney et Stephen Nellis

Intel INTC.O a fait état jeudi d'un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes, mais a dit s'attendre à ce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre soit légèrement inférieur aux estimations.

Ces résultats sont les premiers publiés après les milliards de dollars d'investissements annoncés par Nvidia NVDA.O et Softbank 9984.T et la prise de participation du gouvernement américain dans le groupe basé à Santa Clara, en Californie.

Intel a enregistré une marge brute ajustée de 40% au troisième trimestre, dépassant les estimations, tandis que le bénéfice ajusté de 23 cents par action a également dépassé les attentes, selon des données par LSEG.

Le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, a fortement réduit les côuts de l'entreprise et a cédé des actifs. Il a également supprimé des emplois.

Intel prévoit pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires compris entre 12,8 et 13,8 milliards de dollars.

(version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

INTEL
38,1600 USD NASDAQ +3,36%
NVIDIA
182,1600 USD NASDAQ +1,04%
SOFTBANK GROUP
129,500 EUR Tradegate -1,31%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank