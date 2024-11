Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Intel: en pertes sur des charges au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Intel publie une perte nette ajustée (non-GAAP) de 46 cents par action au titre du troisième trimestre 2024, contre un BPA de 41 cents un an auparavant, sous le poids notamment de charges de restructurations ayant représenté un impact de 63 cents.



Le fabricant de microprocesseurs a vu sa marge brute ajustée chuter de 27,8 points à 18% pour des revenus en baisse de 6% à 13,3 milliards de dollars, avec une baisse de 7% pour son activité Client Computing Group (CCG) au sein de sa division Intel Products.



'Nous avons réalisé un chiffre d'affaires supérieur au point médian de nos prévisions et nous agissons de toute urgence pour positionner l'entreprise en vue d'une création de valeur durable à l'avenir', pointe cependant son CEO Pat Gelsinger.



Revendiquant aussi 'des progrès significatifs dans son plan de réductions de coûts', Intel indique viser pour le dernier trimestre 2024, un BPA non GAAP de 12 cents, une marge brute ajustée de 39,5% et des revenus entre 13,3 et 14,3 milliards de dollars.





Valeurs associées INTEL 21,52 USD NASDAQ -3,50%