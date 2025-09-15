Intel en hausse après la révision à la baisse de ses prévisions de dépenses pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O augmentent de 4,03 % à 25,05 dollars après avoir revu à la baisse ses prévisions de dépenses pour l'ensemble de l'année, suite à la vente d'une participation majoritaire dans son unité de puces programmables, Altera ** INTC abaisse son objectif de dépenses d'exploitation ajustées pour l'exercice 2025 à 16,8 milliards de dollars, contre 17 milliards de dollars précédemment

** Les perspectives reflètent la vente de 51 % des parts d'Altera à la société de capital-investissement Silver Lake pour une valeur de 3,3 milliards de dollars dans le cadre de la rationalisation des opérations sous la direction du directeur général Lip-Bu Tan

** L'objectif de dépenses d'exploitation de 16 milliards de dollars pour l'année fiscale 2026 reste inchangé

** Trois des 46 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 39 comme "conservée" et quatre comme "vendue" ou inférieure; leur estimation médiane est de 22 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, le titre a progressé de 24,96 % depuis le début de l'année