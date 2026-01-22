Intel chute après avoir annoncé des ventes et des bénéfices inférieurs aux estimations pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

22 janvier - ** Les actions d'Intel INTC.O chutent de 10,1 % à 48,85 $ après la fermeture des marchés ** INTC prévoit des revenus pour le 1er trimestre entre 11,7 et 12,7 milliards de dollars, contre une estimation de 12,51 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG

** Intel s'attend à ce que le bénéfice par action ajusté soit à l'équilibre au premier trimestre, par rapport aux attentes de 5 cents

** Malgré des usines tournant à plein régime, Intel n'arrive pas à répondre à la demande de puces, laissant de côté les ventes rentables des centres de données, tandis que la nouvelle puce pour PC réduit ses marges

** Le directeur général Lip-Bu Tan a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats: "A court terme, je suis déçu que nous ne soyons pas en mesure de répondre pleinement à la demande sur nos marchés"

** Le directeur financier d'INTC prévoit que les dépenses d'investissement pour 2026 seront stables ou en légère baisse et qu'elles seront davantage concentrées sur le premier semestre

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 13,67 milliards de dollars, contre une estimation de 13,40 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté du 4ème trimestre de 15 cents dépasse l'estimation du consensus de 8 cents par action

** INTC a augmenté de 84% en 2025