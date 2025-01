Intel: BPA divisé par quatre au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le fabricant de microprocesseurs Intel a publié jeudi soir un BPA ajusté (non-GAAP) de 13 cents par action au titre du quatrième trimestre 2024, en chute de 76% en comparaison annuelle, avec une marge opérationnelle ajustée en recul de 7,1 points à 9,6%.



Le groupe a vu sa marge brute ajustée chuter de 6,7 points à 42,1% pour des revenus en baisse de 7% à 14,3 milliards de dollars, avec notamment des reculs de 9% pour l'activité Client Computing Group et de 13% pour la division Intel Foundry.



'Le plan de réduction de coûts que nous avons annoncé l'année dernière pour améliorer la trajectoire du groupe a un impact', explique son co-CEO par intérim et CFO David Zinsner. 'Nous insufflons une culture d'efficience à travers l'activité'.



Intel vise au premier trimestre 2025 un BPA ajusté nul, une marge brute ajustée de 36% et des revenus de 11,7 à 12,7 milliards, 'reflétant la faiblesse saisonnière renforcée par des incertitudes macro, une digestion de stocks et des dynamiques concurrentielles'.





