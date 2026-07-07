Intel : -20% en 4 séances, s'enfonce sous 110 USD

Les prises de bénéfices ne se font pas à moitié et Intel décroche de -20% en 4 séances : le titre s'enfonce sous 110USD après un triple test des 140USD les 22, 25 et 30 juin.

La correction s'aggraverait en cas d'enfoncement des 100 USD, le plancher du 5 juin, avec les 83 USD (MM100) en ligne de mire puis les 62 USD (MM200, objectif moyen terme induit par la règle du report d'amplitude).