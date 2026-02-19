 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Integer Holdings progresse grâce à un bénéfice au T4 supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions de la société de développement sous contrat de dispositifs médicaux Integer Holdings ITGR.N augmentent de 8,36% à 93,61 $

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,76 $ pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,70 $ par les analystes - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 472 millions de dollars contre 462,7 millions de dollars estimés par les analystes

** La société prévoit une croissance organique des ventes supérieure de 200 points de base à celle du marché en 2027, selon le directeur général Payman Khales

** ITGR a l'intention de lancer un programme accéléré de rachat d'actions pour racheter environ 50 millions de dollars d'actions ordinaires

** Les ventes du segment cardio et vasculaire ont augmenté de 11% pour atteindre 284 millions de dollars au 4ème trimestre, grâce à des acquisitions et à une forte demande dans le domaine neurovasculaire

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 20,02 %

Valeurs associées

INTEGER HOLDINGS
92,610 USD NYSE +7,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank