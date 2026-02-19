Integer Holdings progresse grâce à un bénéfice au T4 supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions de la société de développement sous contrat de dispositifs médicaux Integer Holdings ITGR.N augmentent de 8,36% à 93,61 $

** La société annonce un bénéfice par action ajusté de 1,76 $ pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,70 $ par les analystes - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 472 millions de dollars contre 462,7 millions de dollars estimés par les analystes

** La société prévoit une croissance organique des ventes supérieure de 200 points de base à celle du marché en 2027, selon le directeur général Payman Khales

** ITGR a l'intention de lancer un programme accéléré de rachat d'actions pour racheter environ 50 millions de dollars d'actions ordinaires

** Les ventes du segment cardio et vasculaire ont augmenté de 11% pour atteindre 284 millions de dollars au 4ème trimestre, grâce à des acquisitions et à une forte demande dans le domaine neurovasculaire

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 20,02 %