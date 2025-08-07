Instacart prévoit un trimestre solide grâce à la demande de livraisons d'épicerie moins chères

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Instacart CART.O a prévu pour le troisième trimestre une valeur de transaction brute supérieure aux estimations de Wall Street jeudi, pariant sur une demande résiliente dans le cadre de ses efforts pour offrir des produits d'épicerie moins chers par l'intermédiaire de sa plateforme.

La société, également connue sous le nom de Maplebear, a redoublé d'efforts pour proposer sur sa plateforme des prix équivalents à ceux pratiqués dans les magasins, afin de séduire les consommateurs à la recherche d'un bon rapport qualité-prix et désireux d'allonger leur budget.

"Sur notre plateforme, les détaillants qui fixent le prix des articles à la parité en magasin connaissent systématiquement une croissance plus rapide en moyenne que ceux qui pratiquent des majorations", a déclaré la directrice générale sortante Fidji Simo dans une lettre adressée aux actionnaires.

Son partenariat avec UberEats UBER.N a également permis d'ajouter des restaurants sur sa plateforme.

La société prévoit que la valeur brute des transactions du trimestre en cours, ou l'argent total dépensé par les consommateurs pour les commandes Instacart, se situera entre 9 et 9,15 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 8,99 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Instacart, comme ses concurrents dans le domaine de la livraison de nourriture et d'épicerie, a misé sur les promotions de son programme d'adhésion pour inciter les consommateurs à faire des achats en ligne, en abaissant par exemple le montant minimum de la commande à 10 dollars pour que les frais de livraison ne soient pas facturés .

Les sociétés concurrentes DoorDash DASH.O et Uber UBER.N ont également annoncé des résultats solides pour le troisième trimestre, car la commodité et l'accessibilité financière, grâce à des investissements dans des programmes d'adhésion, ont permis aux consommateurs de continuer à commander des aliments et des produits d'épicerie en ligne.

Pour le trimestre clos le 30 juin, le chiffre d'affaires brut d'Instacart a augmenté de 11 % pour atteindre 9,08 milliards de dollars, avec des commandes en hausse de 17 % d'une année sur l'autre.

Les recettes publicitaires ont augmenté de 12 % au cours de ce trimestre, tandis que le chiffre d'affaires total de 914 millions de dollars a dépassé les estimations de 896 millions de dollars.