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Insmed progresse en Bourse après des résultats positifs pour Arikayce
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 19:48

Insmed a annoncé des résultats positifs pour une étude de phase 3b portant sur Arikayce dans le traitement des infections pulmonaires à Mycobacterium avium complex chez des patients n'ayant pas encore reçu d'antibiotiques. L'étude a atteint ses critères principaux et secondaires dans le cadre d'une thérapie combinée. Ces données répondent à une exigence post-commercialisation de la FDA pour ce médicament déjà autorisé aux États-Unis dans les cas réfractaires.

Ces résultats renforcent le dossier clinique d'Arikayce et ouvrent la voie à une extension de son utilisation. Insmed prévoit de déposer au second semestre une demande auprès de la FDA afin d'élargir l'indication aux patients atteints d'une nouvelle infection à MAC, tout en consolidant son approbation pour les cas réfractaires. Le groupe envisage également de soumettre ces données aux autorités japonaises en vue d'une extension similaire sur ce marché.

À la suite de cette annonce, l'action Insmed progresse de près de 6% sur la séance. Cette réaction reflète l'intérêt des investisseurs pour le potentiel commercial accru du traitement, dans un contexte où les options thérapeutiques pour ces infections pulmonaires restent limitées.

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