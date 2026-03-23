Insmed progresse en Bourse après des résultats positifs pour Arikayce
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 19:48
Ces résultats renforcent le dossier clinique d'Arikayce et ouvrent la voie à une extension de son utilisation. Insmed prévoit de déposer au second semestre une demande auprès de la FDA afin d'élargir l'indication aux patients atteints d'une nouvelle infection à MAC, tout en consolidant son approbation pour les cas réfractaires. Le groupe envisage également de soumettre ces données aux autorités japonaises en vue d'une extension similaire sur ce marché.
À la suite de cette annonce, l'action Insmed progresse de près de 6% sur la séance. Cette réaction reflète l'intérêt des investisseurs pour le potentiel commercial accru du traitement, dans un contexte où les options thérapeutiques pour ces infections pulmonaires restent limitées.
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