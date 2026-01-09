Insmed fait un bond en avant après avoir annoncé des recettes préliminaires pour 2025 supérieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Insmed INSM.O augmentent de 11,6 % à 190 $ avant la mise sur le marché

** Les revenus d'Insmed pour 2025 devraient s'élever à 606,4 millions de dollars, contre 513,5 millions de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Leerink Partners déclare qu'Insmed a fait exploser les estimations consensuelles "pour le premier trimestre complet du lancement de Brinsupri, avec des ventes de 144,6 millions de dollars"

** Brinsupri a été approuvé par la FDA américaine en août 2025 pour traiter un type de maladie pulmonaire appelé bronchiectasie non kystique

** Les revenus attendus en 2025 pour son principal médicament, Arikayce, sont de 433,8 millions de dollars, contre des estimations de 428,3 millions de dollars

** Les revenus d'Arikayce en 2026 devraient se situer entre 450 et 470 millions de dollars, contre des estimations de 499,1 millions de dollars

** Les résultats réels pourraient être matériellement différents de ces résultats financiers préliminaires non vérifiés" - INSM

** Ce lancement n'en est qu'à ses débuts, et nous restons positifs sur cette histoire, non seulement pour Brinsupri, mais aussi pour l'ensemble des catalyseurs attendus au cours des 12 prochains mois", ajoute Leerink

** L'action a plus que doublé au cours des 12 derniers mois