Inotiv progresse après de solides prévisions préliminaires de revenus pour l'année fiscale en cours
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 22:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** Les actions de la société de recherche contractuelle Inotiv NOTV.O augmentent de 20,3% à 83 cents dans les échanges prolongés ** La société dit s'attendre à un chiffre d'affaires préliminaire pour 2025 compris entre 512,5 millions et 513,5 millions de dollars, les analystes s'attendant en moyenne à un chiffre d'affaires de 508,25 millions de dollars pour l'exercice, selon les données compilées par LSEG

** La société prévoit un chiffre d'affaires préliminaire pour le quatrième trimestre compris entre 137,5 et 138,5 millions de dollars, contre une estimation de 133,36 millions de dollars par les analystes

** L'action NOTV a baissé de 83,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

INOTIV
0,6880 USD NASDAQ -33,20%
