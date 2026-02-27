Les Bourses européennes terminent sans direction commune

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé sans direction commune vendredi, sous pression en raison des incertitudes autour des conséquences économique de l'intelligence artificielle et du retour des tensions géopolitiques.

La Bourse de Paris a perdu 0,47%, Milan 0,46% et Francfort 0,02%. Seule la Bourse de Londres a terminé en hausse (+0,70%), inscrivant de nouveaux records en séance comme en clôture.

Euronext CAC40