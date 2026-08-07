Innovex recule alors qu'un investisseur en capital-investissement réduit sa participation dans cette entreprise spécialisée dans les équipements pour champs pétroliers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 août - ** L'action d'Innovex International INVX.N , fournisseur d'équipements pour les champs pétroliers, a reculé de 7,3 % à 28,45 dollars en pré-ouverture vendredi, après la fixation du prix d'une offre secondaire ** La société INVX, basée à Houston, au Texas, a annoncé jeudi soir que des filiales d’Amberjack Capital Partners avaient cédé 5 millions d’actions ** Cette cession ramène la participation de la société de capital-investissement Amberjack à environ 17,76 millions d’actions; INVX compte environ 69,94 millions d’actions en circulation, selon le prospectus
** Barclays est le seul chef de file de l'opération ** Lundi en fin de journée, INVX a publié des chiffres d’affaires et un Ebitda ajusté du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions , selon les données de LSEG, en invoquant une amélioration de l’activité sur des marchés internationaux clés, notamment en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique
** Jusqu'à jeudi, l'action INVX a bondi de 40 % depuis le début de l'année
** 4 analystes sur 5 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 1 recommande de "conserver"; objectif de cours médian: 35 $
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