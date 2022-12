Innelec: "Un excellent semestre"

Publication des résultats semestriels 2022-2023



Suite à la publication de son chiffre d’affaires semestriel (66 M€, +26%), Innelec communique d’excellents résultats, supérieurs à nos attentes. Historiquement déficitaire du fait de la saisonnalité du business, le S1 du groupe ressort cette fois ci à l’équilibre au niveau du ROC et en progression au niveau du RN (-0,3 M€ vs -0,6 M€ sur le S1 2021-2022) à la faveur d’une très bonne dynamique de l’activité. La société annonce de prometteuses perspectives sur le reste d’un exercice qui devrait allier à nouveau allier croissance et amélioration des résultats.

Perspectives et révision des estimations



La stratégie mise en place par Innelec depuis quelques exercices (nouveaux partenariats et de nouvelles licences avec par exemple les récentes signatures du PSG et de One Piece, renforcement de la diversification du mix, internationalisation des ventes) commence à porter ses fruits et devrait naturellement se poursuivre sur le reste de l’exercice. La société est également bien positionnée pour reprendre les rayons gaming de plusieurs enseignes (Drom Com, international) et devrait continuer de bénéficier d’éléments exogènes (croissance du marché du gaming, détente sur les ruptures et les coûts logistiques).



Les nouvelles licences du groupe (PSG, One Piece) n’auront aucun impact comptable sur l’exercice 2022-2023, puisqu’elles devraient être commercialisées à partir de mars/avril 2023 (Innelec est en exercice décalé). En revanche, nous revoyons notre atterrissage de CA 2022-2023e à 160 M€ (vs 141,1 M€ précédemment) et conservons notre prévision de ROC à 2,5 M€ étant donné le one-off lié à l’ouverture de la nouvelle plateforme logistique.



Perspectives et révision des estimations



Après la mise à jour de notre modèle, nous sommes toujours à l’achat sur le titre avec un objectif de cours de 8,0 €. Le potentiel offert Innelec est supérieur à 40%.