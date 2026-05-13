Innelec s'envole, propulsé par un relèvement d'analyste
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 12:18
L'analyste note que le distributeur de logiciels de loisirs et de produits multimédias a vu son CA du 4e trimestre reculer de 10,4%, en ligne avec ses attentes, pénalisé par un fort recul des consoles, principalement la PS5 de Sony, en 6e année d'exploitation.
"Les autres catégories de produits, plus rentables, ont surperformé, en particulier les produits dérivés. Associé à des économies de coûts supplémentaires, le groupe anticipe une amélioration significative de la rentabilité sur 2025/26", souligne-t-il cependant.
La récente baisse du titre et ses attentes d'une recovery des résultats (sortie de GTA 6 en novembre, diversification produits vers des catégories plus rentables, économies de coûts, base de comparaison favorable, bilan toujours solide) le conduisent à relever son opinion.
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