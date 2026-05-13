La Cour de justice de l'UE donne gain de cause aux éditeurs d'Astérix et Obélix

Les drapeaux de l'Union européenne flottent à Bruxelles

La Cour de justice ‌de l'Union européenne a infirmé mercredi une décision de l'Office ​européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui s'était opposé à une demande des éditeurs français d'Astérix d'annuler l'enregistrement de la marque "Obelix" pour ​des armes et des explosifs.

En 2022, l'EUIPO avait validé cette appellation au profit ​d'un fabricant polonais d'armes à ⁠feu, munitions et explosifs.

Les Éditions Albert René, éditeur de ‌la série de bandes dessinées Astérix & Obélix, avaient alors exigé son annulation en invoquant leur marque ​déposée antérieure "OBELIX" et ‌l'atteinte portée à la réputation des célèbres personnages ⁠gaulois.

L'EUIPO s'y était opposé, estimant que la preuve de la renommée de la marque "OBELIX" n'avait pas été suffisamment établie.

Dans sa ⁠décision d’annulation, la ‌Cour de justice de l'UE estime que l’appréciation ⁠de la renommée de la marque "OBELIX" reposait "sur une analyse ‌incomplète et erronée".

Elle ne tenait pas correctement compte ⁠d’exemples de divers produits sur lesquels le terme "Obelix" ⁠ou "Obélix" figurait accompagné ‌du symbole indiquant qu’il s’agissait d’une marque enregistrée, et de ​preuves selon lesquelles ce signe ‌avait été utilisé en combinaison avec le signe Astérix, est-il précisé.

La série française ​de bandes dessinées Astérix a été créée en 1959 et met en scène un personnage truculent nommé ⁠Obélix, le meilleur ami d'Astérix le Gaulois créé par Albert Uderzo.

Le parc à thème lié à la série, le Parc Astérix situé en banlieue parisienne, est l’un des parcs d’attractions les plus visités de France.

(Par Dominique Vidalon; Version française Matthieu Huchet, édité ​par Sophie Louet)