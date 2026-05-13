La Cour de justice de l'UE donne gain de cause aux éditeurs d'Astérix et Obélix

Les drapeaux de l'Union européenne flottent à Bruxelles
La Cour de justice de l'Union européenne a infirmé mercredi une décision de l'Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui s'était opposé à une demande des éditeurs français d'Astérix d'annuler l'enregistrement de la marque "Obelix" pour des armes et des explosifs.
En 2022, l'EUIPO avait validé cette appellation au profit d'un fabricant polonais d'armes à feu, munitions et explosifs.
Les Éditions Albert René, éditeur de la série de bandes dessinées Astérix & Obélix, avaient alors exigé son annulation en invoquant leur marque déposée antérieure "OBELIX" et l'atteinte portée à la réputation des célèbres personnages gaulois.
L'EUIPO s'y était opposé, estimant que la preuve de la renommée de la marque "OBELIX" n'avait pas été suffisamment établie.
Dans sa décision d’annulation, la Cour de justice de l'UE estime que l’appréciation de la renommée de la marque "OBELIX" reposait "sur une analyse incomplète et erronée".
Elle ne tenait pas correctement compte d’exemples de divers produits sur lesquels le terme "Obelix" ou "Obélix" figurait accompagné du symbole indiquant qu’il s’agissait d’une marque enregistrée, et de preuves selon lesquelles ce signe avait été utilisé en combinaison avec le signe Astérix, est-il précisé.
La série française de bandes dessinées Astérix a été créée en 1959 et met en scène un personnage truculent nommé Obélix, le meilleur ami d'Astérix le Gaulois créé par Albert Uderzo.
Le parc à thème lié à la série, le Parc Astérix situé en banlieue parisienne, est l’un des parcs d’attractions les plus visités de France.
(Par Dominique Vidalon; Version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)
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