Carrefour remporte une victoire judiciaire face à ses franchisés

Illustration du logo de Carrefour

Carrefour a ‌annoncé mercredi prendre acte d'un arrêt ​de la cour d’appel de Paris sur un litige relatif à son modèle de ​franchise qui oppose le géant français de la ​distribution à l’Association des ⁠franchisés Carrefour (AFC).

Dans un communiqué, le groupe souligne ‌que la cour "confirme la pleine validité des clauses d'arbitrage insérées dans ​l’ensemble des ‌contrats conclus entre Carrefour et ⁠ses partenaires", et que le tribunal de commerce de Rennes (Ille-et-Vilaine) est jugé incompétent pour ⁠traiter les ‌demandes formulées par l’AFC, qui ⁠regroupe environ 260 franchisés.

Carrefour a dû ‌gérer plusieurs conflits avec certains ⁠franchisés, l'affaire présentée devant la juridiction ⁠de Rennes ‌faisant peser sur le groupe le risque ​d'écoper d'une amende ‌et de se voir imposer une modification de son modèle.

Les ​franchisés opposés au modèle de Carrefour accusent le groupe de ⁠leur imposer une relation déséquilibrée et critiquent en particulier le prix, jugé trop élevé, auquel il leur cède les produits qui sont ensuite vendus dans leurs magasins.

(Rédigé par ​Augustin Turpin)