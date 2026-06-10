Innelec redresse sa rentabilité

Au cours de l'exercice 2025-2026, le groupe dédié à la distribution dans l'univers du jeu vidéo, la fabrication d'accessoires sous la marque Konix et l'animation et la valorisation de licences a affiché une nette amélioration de sa rentabilité, malgré un marché du jeu vidéo toujours contrasté.

Le distributeur a bénéficié de la progression des ventes de jeux vidéo ( 3%), des produits high-tech ( 47%) et des produits dérivés sous licence ( 18%). La marge brute a ainsi progressé à 15,6 millions d'euros tandis que les charges externes et de personnel ont reculé de 10%, soit 1,5 million d'euros d'économies.

Le résultat opérationnel courant avant amortissements est redevenu positif à 1,72 million d'euros, contre une légère perte un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant s'est quant à lui rapproché de l'équilibre, à -0,31 million d'euros contre -2,18 millions d'euros lors de l'exercice précédent.

Le résultat net reste déficitaire de 3,89 millions d'euros, affecté par une provision exceptionnelle de 2,5 millions d'euros liée à la rationalisation de certaines gammes de licences. La génération de trésorerie s'est toutefois nettement améliorée, avec un flux d'exploitation redevenu positif.

Pour l'exercice 2026-2027, Innelec entend poursuivre ses efforts de rationalisation et vise 1,4 million d'euros d'économies supplémentaires. Le groupe compte également accélérer sa diversification en s'appuyant sur plusieurs sorties majeures attendues dans le jeu vidéo, dont GTA 6, ainsi que sur le développement de ses activités high-tech, produits dérivés et de sa plateforme BtoB. Malgré un environnement de marché toujours sous tension, la société se dit confiante dans ses perspectives de croissance et d'amélioration des marges.