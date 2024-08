Innelec : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024/25 : 15,6 M€

Innelec a réalisé un chiffre d’affaires de 15,6 millions d’euros au titre du premier trimestre de l’exercice 2024/25 (avril à juin 2024), en recul de 57 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.



Sur cette courte période de trois mois, nos résultats de ventes à la distribution sont quasiment le miroir des ventes consommateurs sur le marché français . Elles font état notamment d'un recul de 50 % en valeur pour les consoles de jeux et de 52 % pour les jeux physiques (retail).



Nos ventes de produits dérivés sous licence (-12 %) et d’accessoires KONIX (-17 %), plus contributeurs en pourcentage de marge, résistent mieux à ce phénomène cyclique, également lié à un effet de base défavorable pour les jeux (sortie du best-seller Zelda de Nintendo au T1 2023).